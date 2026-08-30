Por qué la Aldea Comercial Cipoleña se proyecta como una nueva centralidad urbana en el Alto Valle

Imagen preliminar de la Aldea Comercial Cipoleña, el proyecto de Carrefour Argentina y Planet Partners en Cipolletti. Imagen: gentileza Carrefour Argentina y Planet Partners.

La propuesta para desarrollar la Aldea Comercial Cipoleña en un histórico predio de Cipolletti contempla una inversión privada superior a US$30 millones y tendrá a Carrefour como uno de sus principales protagonistas. El proyecto, encabezado por esa firma y la desarrolladora Planet Partners, busca transformar casi 40.000 metros cuadrados en un nuevo polo comercial, gastronómico y de servicios.

La iniciativa fue presentada formalmente este mes y debe completar el proceso administrativo antes de obtener la aprobación definitiva.

El rol de Carrefour en el proyecto

La escala económica de la propuesta está determinada por una inversión privada total superior a US$30 millones. Dentro de ese monto, Carrefour prevé destinar US$13 millones para la construcción y puesta en funcionamiento de su nueva sucursal.

La participación de la cadena de supermercados resulta central en el proyecto por dos motivos. Por un lado, Carrefour convocó a Planet Partners para darle forma a la iniciativa. Por otro, su desembolso previsto representa una parte importante de la inversión total.

La firma proyecta además la creación de 60 puestos de trabajo en la sucursal y la construcción de 127 espacios de estacionamiento asociados al supermercado.

Qué incluye la Aldea Comercial Cipoleña

El proyecto no se limita a la construcción del supermercado. Planet Partners plantea un desarrollo integral que contempla más de 50 locales comerciales y gastronómicos y espacios destinados a gimnasio, tiendas de conveniencia, servicios bancarios y un polo deportivo.

En conjunto, la propuesta prevé más de 300 plazas de estacionamiento y una superficie de 8.000 metros cuadrados para un nuevo parque público. Ese espacio está pensado como área verde y de encuentro dentro del desarrollo, que a su vez actuará como buffer.

La magnitud del emprendimiento también se refleja en el empleo. Según las estimaciones presentadas, la Aldea Comercial podría generar más de 400 puestos de trabajo directos permanentes, considerando el conjunto de las actividades que funcionen en el predio.

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El concepto de Aldea apunta a reunir en un mismo espacio actividades comerciales, gastronómicas, deportivas y de servicios. De esta manera, el emprendimiento busca funcionar como una centralidad comercial de escala urbana, con el supermercado como uno de sus principales componentes y como un actor relevante para atraer circulación al resto del complejo.

Planet Partners ya desarrolla proyectos con una lógica similar en otras ciudades. La empresa planteó que en Cipolletti buscará aplicar también un modelo que priorice la participación de empresarios y emprendedores locales en los espacios comerciales y gastronómicos.

Un predio de casi 40.000 metros cuadrados

La Aldea se proyecta sobre un histórico terreno municipal de casi 40.000 metros cuadrados, delimitado por las calles Leandro N. Alem, John F. Kennedy, Hipólito Yrigoyen y Río Limay. Se ubica en pleno casco urbano de la ciudad.

El proyecto no contempla la compra del inmueble por parte de los privados. La alternativa planteada es que el terreno continúe siendo propiedad municipal y sea otorgado bajo un esquema de alquiler por 30 años. De acuerdo con la propuesta presentada, una vez terminado ese período el predio regresaría a manos de la ciudad junto con las construcciones realizadas.

Para el desarrollo integral se estima un plazo de construcción de 24 meses, mientras que Carrefour calcula que su supermercado podría estar construido en un período de entre seis y nueve meses desde el comienzo de las obras.

Los pasos para que el proyecto avance

La presentación realizada representa el inicio del procedimiento. La iniciativa debe ser analizada por el Ejecutivo municipal y, si resulta considerada viable, deberá pasar por el Concejo Deliberante para su aprobación. Luego se prevé una licitación pública del proyecto integral.

Por lo tanto, la Aldea Comercial Cipoleña es actualmente una iniciativa privada proyectada, con una inversión prevista superior a US$30 millones y Carrefour como uno de sus principales inversores. Si completa las instancias administrativas y resulta adjudicada, la propuesta permitirá transformar un predio de casi cuatro hectáreas en un complejo con más de 50 locales, un supermercado Carrefour, más de 300 estacionamientos, 8.000 metros cuadrados de parque público y más de 400 empleos permanentes proyectados.

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