La Legislatura de Río Negro ya tiene fecha para tratar el presupuesto del 2027, articulado con una inflación del 18%

El ministro Gabriel Sánchez, con la secretaria Natalia Crociatti, en ocasión de la defensa del Presupuesto del 2026. Foto: Marcelo Ochoa.

El 26 de noviembre habrá sesión de la Legislatura para tratar el presupuesto de Río Negro para 2027.

La iniciativa del Gobierno todavía no fue presentada. Su elevación está prevista para el viernes 13 y en el ministerio de Hacienda trabajan con esos plazos.

El gobernador Alberto Weretilneck fijó esa fecha cuando apuró a sus ministros para que completaran los números definitivos. Además, según el mensaje que envió al grupo de WhatsApp del Gabinete, ordenó que los funcionarios concurrieran a defender sus partidas ante las comisiones legislativas, convocadas para el martes 24.

Antes, el equipo del ministro Gabriel Sánchez deberá completar los cálculos y las planillas finales. Además de las prioridades políticas finales, la primera referencia en la confección del presupuesto fue la inflación proyectada en el Presupuesto nacional 2027: el 18%.

Número actual $ 3.315.697 Millones fue el presupuesto para el 2026, que representaba unos US$ 2.247 millones. aprobado en la sesión legislativa del 18 de diciembre. En esta ocasión, el gobierno pretende anticipar su tratamiento y aprobación.

Ese índice fue la pauta inicial de Hacienda para estimar la masa salarial del próximo año. También sirvió para establecer los topes indicativos de gastos de funcionamiento que se remitieron a cada ministerio, como base para definir sus respectivas partidas.

El presupuesto de obras públicas se conformó en componente particular por la incidencia de los recursos provenientes de créditos internacionales. Entre ellos figuran los financiamientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

El tratamiento para el presupuesto del 2027 se anticipa a los tiempos tradicionales. El año pasado, el proyecto para el 2026 ingresó el 28 de noviembre y se aprobó el 18 de diciembre.

El presupuesto aprobado para 2026 ascendió a $3.315.697 millones, equivalente a unos US$ 2.247 millones. Posteriormente, se realizaron modificaciones y, al 30 de septiembre, la ejecución alcanzó los $2.654.583 millones, cerca de US$ 1.750 millones.

La proyección de cierre del ejercicio actual se aproxima a los $3.560.000 millones, algo más de US$ 2.268 millones al tipo de cambio de referencia del Banco Nación.

Con esos antecedentes, los técnicos estiman un total de $4.700.000 millones para el presupuesto 2027, incluidos los recursos de los organismos internacionales de crédito. El monto equivale a $4,7 billones o casi US$ 2.994 millones. Como referencia de escala, representa el equivalente a diez planes Castello.

Masa salarial

En los presupuestos, la partida de personal concentra gran parte de las erogaciones, cuya incidencia después incluso se profundiza en la práctica. El plan de gastos de salarios del Estado rionegrino del 2026 se fijó en $1.821.315 millones, equivalentes a US$ 1.234 millones. Representaba el 54,9% de los desembolsos.

Al cierre de septiembre, la ejecución sumaba $1.482.446 millones, unos US$ 975 millones. Esos pagos llegaron al 55,8% de las erogaciones totales.

El último cálculo de Hacienda ubica la masa salarial de 2027 en torno a los $2.400.000 millones. La estimación toma como referencia la proyección anual del gasto en personal de 2026 y la suba del 18%, en línea con la inflación prevista por el Gobierno nacional.

La pauta inflacionaria es una de las variables macroeconómicas que Río Negro toma como referencia del presupuesto nacional. Las otras dos son el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), proyectado en el 4%, y el tipo de cambio, estimado en $1.847,60 para diciembre de 2027.