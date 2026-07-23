Furor empresario por el registro en Neuquén del Parque Industrial Capital

A cuatro días de la apertura del registro de empresarios interesados en asentarse en el Parque Industrial Capital, la inscripción ya registró 250 firmas y «otras 100 se encuentran en proceso de entrega de documentación», informó el Coordinador de Gestión Económica de la comuna, Gastón Contardi.

«No hay dudas que hay un fuerte respaldo», dijo Contardi. Calificó de «impresionante» la respuesta del sector económico de la ciudad y agregó que las firmas de la región se sumaron con una celeridad «por encima de nuestras propias expectativas: han terminado el proceso de inscripción alrededor de 250 empresas. Hay más de 100 todavía dando vueltas con documentación”, dijo.

En el lanzamiento de la apertura del registro, se habló de 800 empresas interesadas en un lugar que está preparado para recibir a más de 1.000. «Proyectar un número final es complejo, pero sí podemos decir que este primer resultado es realmente muy positivo”, insistió.

En total, las solicitudes por las primeras 250 empresas inscriptas alcanzan a 400 hectáreas. “Estamos dentro del rango de lo factible, así que estamos conformes, muy contentos y, obviamente, responsabilizados por un proyecto de semejante envergadura y por la respuesta de la sociedad neuquina, de la ciudad de Neuquén y de la región en general”, expresó el funcionario en un comunicado oficial de la comuna.

Prioridad a empresas de Neuquén y Río Negro

El sector fabril de la zona tiene hasta fin de agosto para hacer su inscripción en el registro que está abierto en la página de la municipalidad de Neuquén, tendrá la prioridad hasta septiembre, cuando se abra al resto del país y del mundo. Como lo adelantó el gobernador Rolando Figueroa en el lanzamiento que se hizo del PIC el lunes pasado, el 3 de septiembre ofertará las tierras del PIC en Houston, en el encuentro de empresarios vinculados al desarrollo energético ( Vaca Muerta Shale Day, Texas.)

En el lanzamiento, estuvieron presentes entidades empresariales como Fecene, Capespe, Acipan, la Cámara de la Construcción, la Federación de Empresas Neuquinas (FEEN), el clúster Vaca Muerta, Ceipa y la Cámara de Expendedores de Combustibles.

Contardi detalló que alrededor del 70% son de la ciudad de Neuquén y el restando a localidades de la región. Opinó que “probablemente muchas empresas que se hayan ido a radicar en otros lugares, estén volviendo. Había una carencia importante de tierras y esta propuesta es muy buena y favorable para que vengan a Neuquén. Obviamente, también hay empresas nuevas o que se han instalado en otros lugares cercanos a los yacimientos que están intentando poner sus bases acá, en Neuquén”, interpretó.



El funcionario destacó los beneficios impositivos para la radicación empresaria en el PIC. “La adhesión al Invierta Neuquén, que significa cero impuestos durante diez años”, resaltó. «Los que van a entrar al 100% de los beneficios son aquellos que, apenas reciban el boleto de compraventa, empiecen a desarrollar su actividad o, por lo menos, a realizar las obras. También vamos a ser muy duros, y esto ha sido muy claro por parte del intendente Mariano Gaido, con aquellos que especulan; es decir, aquellos que compren tierras y demoren el inicio de las obras”, advirtió.

El PIC es un predio en desarrollo de más de 1.200 hectáreas, con capacidad para albergar a 1.000 empresas. Está ubicado sobre la Ruta Provincial 67 o ruta del Petróleo. El complejo contará con calles asfaltadas, avenidas, cordón cuneta, agua, energía eléctrica, fibra óptica, cerramiento y seguridad. La licitación de las tierras se realizará cuando el municipio cuente con un detalle de la demanda empresaria, para planificar los sectores por rubro y por envergadura de terrenos, ya sean en amanzanamientos de una, ocho hectáreas o de veinte, según se describió.

