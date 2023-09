Las Grutas: 17 imágenes de la casa que todo el mundo hablará por su diseño ultra moderno

Esta casa va a dar que hablar en los próximos meses en Las Grutas. No por sus dimensiones extraordinarias, unos 700 mts2, sino que su diseño y su ubicación estratégica no podían ser mejores. ¿Querés conocerla por dentro? Mira esta fantástica galería y no te pierdas ningún rincón de este bellísimo hogar.

El terreno en el que se ubicará la Casa del Este, próxima a construirse, tiene la particularidad de estar en una esquina, sobre un acantilado, y presenta un desnivel pronunciado.

“Esto nos permitió ubicar el sector de servicios a nivel cero de la calle lateral, mientras que el resto de la casa se desplanta un poco más de medio nivel, quedando suspendida sobre pilotes y adoptando la idea de una “casa playera”. Para superar este desnivel se propuso el uso de un montacargas (ascensor) desde el garaje hasta la cocina”, comentan a este diario los profesionales del estudio GUG Arquitectos, del Alto Valle.



La distribución de la planta se realiza mediante una clara división horizontal de la casa.

En la planta baja se desarrolla un área pública y de recreo central (hall de acceso, sala de estar y comedor, cocina) que actúa como nexo entre los servicios (garaje, depósito, quincho) y la zona privada (tres dormitorios, uno en suite).

Se planteó una bandeja en la planta alta sobre el sector social, la cual cumple la función de atelier y comparte la fantástica vista, permitiendo una doble altura y volcándose al exterior con balcones que llenan los espacios vacíos y se convierten en áreas semicubiertas para el sector social. Estos espacios llenos y vacíos protegen de las inclemencias típicas de esta región rionegrina.

Mirá cómo será la cocina

Aprovechar todas las vistas al mar, la consigna

Los diferentes espacios habitables encajan en una superficie diáfana que se conecta con el exterior a través de terrazas suspendidas, permitiendo que los habitantes se muevan dentro de un espacio fluido y sin obstáculos.

Formalmente, los planos crean volúmenes y vacíos para aprovechar las vistas desde todos los lugares posibles, dándole importancia al quincho, cocina, sala de estar y comedor, dormitorio principal y atelier.

La forma de la casa responde a la belleza impredecible del lugar, tratando de ubicar cada espacio en el mejor lugar posible para obtener la mejor exposición solar y protección contra los vientos característicos del lugar.

La zona de la piscina es visible al acceder a la vivienda y se convierte en un área de organización exterior posterior a la vivienda, un refugio de intimidad y reparo. Se forma una “U” conformada por el quincho, la zona social y los dormitorios secundarios.

La casa fue diseñada como un prisma de proporciones alargadas, con dos alas laterales que sirven de refugio para el área de recreación familiar, tanto en términos de mayor confort como de intimidad, manteniendo al mismo tiempo las mejores vistas al mar.



Sobre la “fachada balcón” se unen los espacios principales mediante expansiones suspendidas en forma de terraza, y la misma topografía define el lugar para las actividades exteriores.

“Las características ambientales y paisajísticas del lugar hicieron que este proyecto sea otro de los grandes desafíos para nuestro estudio”, comentan desde GUG. “Nos esforzamos por mimetizarnos con el entorno, tanto en términos de forma, color y texturas: el hormigón tomará tonos similares a la arena, y las piedras utilizadas serán de las canteras de la línea Sur de la provincia, que se encuentran muy cerca del lugar. Las líneas volumétricas se reducirán a un prisma con huecos y salientes”.



Apostaron por el uso de materiales en bruto y por una arquitectura sostenible basada en un análisis climático que ayuda a evitar pérdidas energéticas.

“Que la presencia del mar invada nuestros sentidos” fue la consigna de la propietaria. Segurísimo que va a ser cumplida.