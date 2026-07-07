¿Vivís hace 20 años en una casa? La diferencia legal que puede definir si sos dueño o no

La permanencia en un lote o una vivienda puede generar distintas consecuencias según la forma en que se ejerza el vínculo con el bien y las pruebas que puedan acreditarse. Foto: archivo.

En materia de inmuebles —una casa, un terreno, una chacra, un local— muchas veces se usan como sinónimos palabras que, jurídicamente, no significan lo mismo. Decimos “yo poseo”, “yo ocupo”, “yo tengo”, “estoy hace veinte años”, o “me corresponde por usucapión”, como si todas esas expresiones llevaran automáticamente al mismo resultado. Sin embargo, para el derecho argentino hay diferencias importantes, y comprenderlas ayuda a evitar conflictos, falsas expectativas dominiales y decisiones equivocadas.

La primera idea que conviene aclarar es la de “relación de poder” sobre una cosa. El Código Civil y Comercial utiliza esta expresión para referirse a la situación de hecho de una persona frente a una cosa determinada. En términos simples: alguien tiene una relación de poder cuando ejerce, de manera concreta, un poder de hecho sobre un bien. En el caso de los inmuebles, puede tratarse de quien vive en una casa, trabaja una tierra, cerca un lote, lo mantiene, lo cuida, lo alquila o realiza actos visibles sobre él.

La posesión: actuar como dueño, aunque no se lo sea

Dentro de esas relaciones de poder, la posesión ocupa un lugar central. Hay posesión cuando una persona ejerce un poder de hecho sobre una cosa comportándose como titular de un derecho real (conf. art. 1909 CCyCN), es decir, actuando como dueño, usufructuario u otro titular reconocido por la ley, lo sea o no efectivamente.

La clave no está solamente en estar físicamente en el inmueble, sino en la forma en que se lo tiene. Quien posee no reconoce que otra persona sea quien tiene el poder principal sobre el bien. Se comporta, hacia afuera, como quien ejerce un señorío propio: mantiene el lugar, paga impuestos, realiza mejoras, impide ingresos indebidos, decide sobre el destino del inmueble y se muestra frente a terceros como quien tiene ese poder.

Pero es importante remarcar algo: poseer no significa necesariamente ser propietario. Una persona puede poseer un inmueble sin tener escritura, sin estar inscripta como titular registral e incluso sin tener aún reconocido judicialmente un derecho de dominio. La posesión es una situación de hecho con relevancia jurídica; la propiedad, en cambio, es un derecho real (dominio) que además de la posesión exige otros requisitos y, tratándose de inmuebles, normalmente se vincula con títulos, escritura e inscripción registral.

La posesión veinteañal no es cualquier posesión

Otra confusión frecuente aparece con la llamada “posesión veinteañal”. En el lenguaje común, muchas personas creen que basta con vivir u ocupar un inmueble durante veinte años para convertirse automáticamente en dueño. No es así.

La posesión veinteañal se relaciona con la prescripción adquisitiva larga, también conocida como usucapión. Es un modo legal de adquirir un derecho real, como el dominio, cuando una persona posee durante el plazo que marca la ley (art. 1899 CCyCN) y cumple determinadas condiciones. Para que esa posesión sea útil a los fines de la usucapión, no alcanza con el simple paso del tiempo: debe tratarse de una posesión ostensible, continua y ejercida con ánimo de dueño.

Esto quiere decir que la conducta del poseedor debe ser visible para los demás, mantenerse en el tiempo sin interrupciones relevantes y revelar que actúa como si el inmueble fuera propio. Además, la adquisición no se produce por una simple declaración personal.

Jurídicamente, se requerirse que esa situación fáctica sea reconocida judicialmente: desde cuándo se posee, de qué manera, con qué actos, con qué testigos, qué mejoras se hicieron, qué pagos se efectuaron y cuál es la situación catastral y registral del inmueble. Por eso, toda posesión veinteañal es una posesión, pero no toda posesión llega a ser posesión veinteañal apta para adquirir la propiedad.

La diferencia está en el tiempo, en la calidad de los actos realizados, en la continuidad y en la posibilidad de demostrar todo ello ante quien corresponda.

La ocupación no siempre es poseer

También debe distinguirse la posesión de la ocupación o tenencia. En la vida cotidiana, una persona puede estar dentro de un inmueble, usarlo o aprovecharlo, pero no por eso poseerlo jurídicamente como dueño.

La tenencia existe cuando alguien ejerce un poder de hecho sobre la cosa, pero reconociendo que otro es el poseedor o titular principal (conf. art. 1910 CCyCN). Es el caso típico del inquilino, del comodatario a quien le prestaron una vivienda, del cuidador, del casero o de quien ocupa por autorización de otra persona. Estas personas pueden vivir en el inmueble, cerrarlo, mantenerlo e incluso pagar algunos gastos, pero lo hacen en virtud de una relación que reconoce un poder ajeno.

Esa diferencia es decisiva. El inquilino, por ejemplo, no empieza a poseer como dueño simplemente porque pasaron muchos años. Mientras reconozca al propietario, pague alquiler o permanezca por una autorización originaria, su relación será de tenencia. Para que esa situación cambie tendría que existir un acto claro, exterior e inequívoco que demuestre que dejó de reconocer al otro y comenzó a comportarse como poseedor en contra de aquel. La ley no permite cambiar la causa de la relación de poder por la sola voluntad interna ni por el simple transcurso del tiempo.

La ocupación, por su parte, suele usarse en el lenguaje común para describir el hecho de estar en un lugar. Pero jurídicamente hay que mirar cómo y por qué se ocupa. Puede haber una ocupación que configure posesión si la persona actúa como dueña y no reconoce un poder ajeno; o puede haber una ocupación que sea mera tenencia si se está allí por permiso, contrato, tolerancia o dependencia de otro.

Por qué importa distinguir estos conceptos

Distinguir entre tenencia, posesión y posesión veinteañal, no es una cuestión meramente académica. Tiene consecuencias concretas. Puede definir si una persona tiene defensas frente a terceros, si puede iniciar un juicio de usucapión, si debe restituir el inmueble, si conviene regularizar una situación mediante escritura, contrato, sucesión o mensura, o si necesita reunir pruebas antes de reclamar un derecho.

En temas inmobiliarios, los hechos importan, pero también importa cómo se prueban y qué significado jurídico tienen. No es lo mismo “estar” que “tener”; no es lo mismo “tener” que “poseer”; y no es lo mismo “poseer” que haber adquirido la propiedad por el paso del tiempo.

Por eso, ante situaciones prolongadas sobre inmuebles —familias que viven hace años en una vivienda, terrenos heredados sin papeles ordenados, compradores con boleto, ocupantes autorizados, cuidadores, inquilinos antiguos o lotes sin uso aparente— lo recomendable es analizar cada caso con prudencia. Una consulta jurídica temprana con un abogado o un escribano puede evitar conflictos mayores y permitir encaminar la regularización por la vía adecuada.

En definitiva, la posesión es una relación de poder jurídicamente relevante; la posesión veinteañal es una posesión prolongada y calificada que puede servir para adquirir el dominio mediante prescripción adquisitiva; y la mera tenencia u ocupación autorizada supone estar en el inmueble reconociendo, de algún modo, el poder de otra persona. Entender esta diferencia es el primer paso para ordenar los derechos sobre la tierra y evitar que una palabra mal usada genere una expectativa equivocada.