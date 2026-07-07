Doble juego en el Congreso: el oficialismo busca blindar el subsidio al gas en la Patagonia a cambio de votos clave

El Gobierno nacional activó una ambiciosa estrategia legislativa para reconfigurar el mapa de los subsidios energéticos en el país. Con el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete, la Casa Rosada busca acelerar el tratamiento del proyecto de reforma de la ley de Zonas Frías, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que promete redefinir el esquema del gas en el territorio nacional.

El proyecto impulsado por la administración de Javier Milei pretende retrotraer el régimen tarifario al esquema previo a las modificaciones introducidas en 2021. De concretarse, la medida beneficiará de forma exclusiva a las provincias de la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la Puna, eliminando el beneficio en áreas templadas del centro y norte del país.

Para las provincias del norte de la Patagonia, la reforma representa un escenario de doble vía: mientras resguarda el beneficio histórico para los usuarios locales, introduce una fuerte presión política sobre los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, quienes ya mantuvieron las primeras reuniones reservadas con Santilli en Buenos Aires para analizar el impacto fiscal y social de la medida.

El nuevo mapa de los subsidios al gas

La propuesta oficialista apunta a concentrar los recursos del Estado en las regiones con inviernos extremos, eliminando los descuentos generales en las provincias que habían sido incorporadas en la última ampliación.

El nuevo esquema de exclusiones y beneficios se estructurará de la siguiente manera:

Zonas blindadas: la Patagonia en su totalidad, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna mantendrán el subsidio pleno bajo el criterio de necesidad climática histórica.

la en su totalidad, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna mantendrán el subsidio pleno bajo el criterio de necesidad climática histórica. Localidades afectadas: se quitará el beneficio generalizado en diversos municipios de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

se quitará el beneficio generalizado en diversos municipios de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja. Tarifa social reducida: en las regiones excluidas, el Estado nacional solo sostendrá un descuento acotado del 30% destinado de forma estricta a los hogares categorizados en situación de vulnerabilidad extrema.

La rosca en el Senado y el freno por el Mundial

El jefe de Gabinete inició una ronda de consultas técnicas en la Cámara Alta junto a especialistas de la Secretaría de Energía para fundamentar la necesidad fiscal de avanzar con la reforma. Sin embargo, desde las administraciones provinciales reconocen que los acuerdos definitivos aún están lejos de sellarse. “Todavía no tenemos cerrados los acuerdos con ellos, estamos trabajando en eso”, admitieron desde la mesa política de Balcarce 50.

La parálisis legislativa se verá acentuada en el corto plazo por factores estacionales y deportivos. La coincidencia del receso invernal con los octavos de final del Mundial —donde la Selección Argentina se medirá contra Egipto este martes al mediodía— obligó a suspender las reuniones de coordinación política del oficialismo, postergando el debate estratégico para el miércoles a las 17:00.

En ese encuentro, que será el primero liderado formalmente por Santilli, se definirán las herramientas de presión para asegurar los votos de la reforma energética, junto con los otros dos proyectos urgentes del Ejecutivo: la eliminación de las elecciones PASO y la ampliación de la inocencia fiscal.

El próximo escenario de negociación presencial ocurrirá en San Miguel de Tucumán durante la vigilia del 9 de julio. El gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, cursó invitaciones formales a los mandatarios de las 23 jurisdicciones del país con el objetivo de escenificar un acompañamiento institucional al Presidente.