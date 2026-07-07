Martes de alerta por lluvia y viento: ¿cuándo llega el temporal a la cordillera y cómo afectará al Alto Valle?

Este martes será una jornada intensa, no solo porque la Selección Argentina define en octavos de final su continuidad en el Mundial 2026, sino porque la región se tendrá que preparar para recibir un temporal que combinará lluvia y viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus alertas para este 7 de julio y comunicó que la cordillera, tanto de Neuquén y Río Negro, será escenario de un combo climático que podría complicar las actividades normales al aire libre. Además, indicó que el temporal podría repercutir en el Alto Valle aunque aclaró que esta zona no estará bajo alerta, al menos por hoy.

La cordillera bajo alerta: cuándo llega el viento y la lluvia

El organismo nacional remarcó que por la lluvia habrá dos alertas, amarilla y naranja, cada una marcando su nivel de intensidad. En el primer caso, el área será afectada por lluvias persistentes y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm. «No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», agregó.

En tanto, en el caso de nivel naranja el sector recibirá lluvias fuertes y persistentes, pero en este caso se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Respecto al viento, el SMN señaló que el nivel de alerta es amarillo. La región registrará viento del sector oeste con velocidades de entre 40 y 60 km/h, además las ráfagas pueden alcanzar los 90 km/h.

El organismo precisó que el temporal de viento se intensificará durante la franja horario de la tarde y podría cesar a partir del atardecer.

Por su parte, la lluvia se mantendrá constante durante toda la jornada, incluso las precipitaciones podrían mantenerse durante la madrugada del miércoles. En ciudades como Bariloche y Villa La Angostura, las condiciones de hoy serán las siguientes:

San Carlos de Bariloche (Río Negro)

Temperaturas: Máxima de 9°C | Mínima de 2°C.

Máxima de 9°C | Mínima de 2°C. Mañana: Temperatura de 2°C, vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominante hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias) y ráfagas de 70 – 78 km/h.

Temperatura de 2°C, vientos de 23 – 31 km/h con dirección predominante hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias) y ráfagas de 70 – 78 km/h. Tarde: Temperatura de 9°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 70 – 100% y ráfagas de 60 – 69 km/h.

Temperatura de 9°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 70 – 100% y ráfagas de 60 – 69 km/h. Noche: Temperatura de 4°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 70 – 100% y ráfagas de 42 – 50 km/h.

Villa La Angostura (Los Lagos, Neuquén)

Temperaturas: Máxima de 9°C | Mínima de 2°C.

Máxima de 9°C | Mínima de 2°C. Mañana: Temperatura de 2°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias) y ráfagas de 70 – 78 km/h.

Temperatura de 2°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 40 – 70% (lluvias) y ráfagas de 70 – 78 km/h. Tarde: Temperatura de 9°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 70 – 100% y ráfagas de 70 – 78 km/h.

Temperatura de 9°C, vientos de 32 – 41 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 70 – 100% y ráfagas de 70 – 78 km/h. Noche: Temperatura de 4°C, vientos de 23 – 31 km/h hacia el Este. Probabilidad de precipitación del 70 – 100% y ráfagas de 42 – 50 km/h.

¿Cómo afectará la alerta al Alto Valle?

Si bien las alertas solo impactarán en la cordillera, se prevé que este afecte las condiciones en el Alto Valle. El pronóstico del tiempo actualizado indicó que la jornada quedará marcada por vientos con ráfagas de hasta 70 km/h.

En Roca y Neuquén, las condiciones serán las siguientes:

Roca (Río Negro)

Mañana: Temperatura de 3°C, vientos de 32 – 41 km/h en dirección oeste, con ráfagas de 60 – 69 km/h y 0% de probabilidad de precipitación.

Tarde: Temperatura de 18°C, vientos de 32 – 41 km/h en dirección oeste, con ráfagas de 51 – 59 km/h y 0-10% de probabilidad de precipitación.

Noche: Temperatura de 14°C, vientos de 7 – 12 km/h en dirección oeste, con ráfagas de 42 – 50 km/h y 0-10% de probabilidad de precipitación.