Neuquén comenzó a recibir las postulaciones para el aniversario 122 de la ciudad

La comuna se prepara para el aniversario en septiembre y puso en marcha el concurso de “Jóvenes destacados”, que premia a las niñeces y adolescencias, incluso jóvenes hasta 30 años, por su labor en la ciudad a través del deporte, su desarrollo artístico o intelecutual. El concurso reemplazó a la vieja modalidad de representación de la capital a través de una reina de belleza, con parámetros físicos.



Es la séptima edición del concurso “Jóvenes Destacados” y la premiación se produce en septiembre, durante las actividades del aniversario. Este año se cumplen 122 años desde la capitalización de la ciudad.

Según explicó el subsecretario de Niñez, Adolescencias y Adultos mayores de la comuna, Matías Hess, en esta edición del concurso también participará la cooperativa de servicios eléctricos de la ciudad (CALF) que colaborará con elementos para cada una de las categorías.



Tras el veredicto del jurado, los primeros lugares reciben kits que les permitirán desarrollar o mejorar su habilidad o vocación por la cual se presentaron al concurso. Desde la comuna se impulsa luego un acompañamiento en dar a conocer la actividad por la cual se lo premió, ya sea en la convocatoria a eventos de la ciudad como la participación como protagonistas en actividades desarrolladas por el municipio.



Las postulaciones se realizan por correo electrónico, incluidos los adjuntos con la documentación que acredite la valía de cada persona impulsada como destacada en la ciudad o videos. Se aceptan presentaciones individuales y también colectivas.

quiénes se pueden postular como jóvenes destacados



Podrán participar todas las personas físicas entre seis y treinta (30) años, cumplidos al momento de la inscripción con residencia no menor a dos años en la ciudad de Neuquén. Son tres categorías en las que estarán en disputa el primer lugar: aptitudes artísticas para la cultura, deporte e innovación (destreza académica – intelectual).

A su vez en cada una, se premiarán los primeros y segundos lugares para infancias (de 6 a 11 años), adolescencias ( de 12 a 17 años) y juventudes (de 18 a 30 años). Las postulaciones se reciben por correo electrónico, y los detalles se pueden conocer en @insta.adolescenciayjuventud y @NiñezActivaNeuquén.