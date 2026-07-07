Colonias de vacaciones de invierno en Neuquén: dónde se reciben las inscripciones

Las colonias de vacaciones convocan a miles de chicos en invierno y verano en Neuquén (archivo)

La Municipalidad de Neuquén comenzó ayer con la inscripción para las colonias de vacaciones de invierno. En el horario de 15 a 19 y en todos los centros deportivos que funcionan en la capital, la oferta recreativa para las semanas de invierno será para las edades de 6 a 18 años.



Las actividades recreativas se desarrollan en centros deportivos de la ciudad según las edades de niñas y niños, con actividades específicas por grupo etáreo. Las colonias están organizadas por la secretaría de Vinculación Estratégica, que conduce Mauricio Serenelli.



La apertura de la inscripción para las colonias se adelantó en la reunión de Gabinete, presidida por el intendente Mariano Gaido quien ayer, estaba flanqueado por la jefa de Gabinete, María Pasqualini y la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero.



“Esta tarde comienza la inscripción”, dijo Serenelli, en tanto hoy se detallarán todos los centros deportivos abiertos para quienes quieran participar de las vacaciones recreativas a cargo de la comuna.



Las vacaciones de invierno en las escuelas comienzan el 13 de julio, aunque desde el 9 (día de la Independencia) ya no hay actividad en las escuelas. Las propuesta será recreativa con actividades artísticas, educativas y se desarrollará en museos, salas culturales, centros deportivos, espacios barriales y edificios municipales. Habrá espectáculos, talleres, muestras y cine, entre otras alternativas.