Río Negro cada vez más cerca de reabrir la planta de RTO de Roca: será la única en el Alto Valle Este

El Gobierno de Río Negro dio un paso decisivo para recuperar el servicio de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Roca, donde funcionará el único taller habilitado en el Alto Valle Este. La Comisión de Preadjudicación recomendó otorgar la concesión del taller fijo de la ciudad a la única oferente presentada y, si el trámite administrativo concluye sin inconvenientes, el nuevo establecimiento podría abrir sus puertas dentro de unos 15 días.

El secretario de Transporte de Río Negro, Juan Ciancaglini, confirmó a Diario RÍO NEGRO que «se está avanzando con el proceso administrativo de concesión con ese único oferente» y aseguró que, si todo está correcto, «en 15 días abriría el nuevo taller en la misma locación».

El nuevo taller deberá contar con líneas de verificación diferenciadas para motos, vehículos livianos y vehículos pesados, lo que permitirá realizar las inspecciones técnicas de cada categoría en un mismo predio y atender una mayor demanda de usuarios.

El proceso para seleccionar un nuevo concesionario comenzó el 7 de octubre de 2025 y atravesó cuatro convocatorias. Las tres primeras fueron declaradas desiertas, mientras que en la última, realizada el 9 de abril, se presentó un único oferente.

La comisión recomendó adjudicar la concesión para Roca y volver a licitar Regina

La Comisión de Preadjudicación analizó la documentación presentada en el quinto llamado a licitación y concluyó que la oferta de Estefanía García Orozco cumple con los requisitos legales y técnicos exigidos, por lo que recomendó su preadjudicación para la explotación del servicio de RTO en General Roca.

Anteriormente, el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün explicó que la reapertura del taller de Roca permitirá restablecer la prestación en toda la zona centro de la provincia, que comprende también a Regina. En ese sentido, indicó que la planta roquense volverá a atender a los vehículos de ambas ciudades hasta tanto se definan nuevas instalaciones para la región.

Por otro lado, Ciancaglini explicó que la propuesta económica presentada por García Orozco ofreció el canon mínimo establecido en el pliego para la concesión. Ese piso equivale a 40 tarifas básicas mensuales y, con el valor de referencia de $46.500, representa alrededor de $1,86 millones por mes, aunque se actualiza junto con la tarifa básica.

El mismo régimen fija un canon de 15 tarifas básicas mensuales para el taller de Regina y de cinco tarifas básicas por cada período de funcionamiento de la planta móvil destinada a la Línea Sur.

Desde el Gobierno provincial indicaron que, al tratarse del mismo inmueble donde anteriormente funcionó la planta, estiman que el taller podría reabrir en aproximadamente dos semanas si el proceso administrativo concluye favorablemente.

Mientras avanza el proceso licitatorio, Vialidad Rionegrina recordó que continúan funcionando las plantas de RTO habilitadas en otras localidades de la provincia, entre ellas Cipolletti, Viedma, San Carlos de Bariloche, Choele Choel, San Antonio Oeste y El Bolsón.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la incorporación de una nueva planta en Roca permitiría mejorar el acceso de los usuarios del Alto Valle a la revisión técnica obligatoria, evitando traslados a otras ciudades y fortaleciendo los controles vinculados a la seguridad vial.