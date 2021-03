Protesta de ATE en las sedes de Anses de Viedma y Villa Regina

La Asociación Trabajadores del Estado lleva adelante una protesta frente a las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Anses en Viedma y Villa Regina ante reiteradas denuncias por importantes problemas de infraestructura y serias deficiencias en el protocolo de seguridad e higiene, entre otros reclamos.



Desde el gremio indicaron que en la capital provincial "la funcionaria a cargo, Evelyn Rousiot, intenta instaurar una gestión de autoritarismo, persecución laboral y corrimiento de cargos a personal pre jubilable, negligencias en el protocolo y edificios en condiciones que no aprueban ninguna inspección en materia de seguridad e higiene".



Agregaron que "agrava el cuadro de situación, lo que se vive en la ciudad de Vila Regina con cinco denuncias por acoso, violencia de género, abuso de poder y hostigamiento de un Coordinador, parte del personal de conducción, a compañeras trabajadoras de dicha UDAI, donde después de casi dos años no solo no se avanzó con un sumario, sino que incluso se encubre la situación otorgándole una pronta jubilación con categoría de jefe".



"El funcionamiento de Anses en ciertas oficinas de la Regional Sur 1 se basa prácticamente en el trabajo voluntario de sus agentes en condiciones que no respetan ninguna ley de trabajo ni protocolo de higiene y seguridad laboral. Llegamos al límite con el autoritarismo de esta gestión, la falta de soluciones reales y la ausencia de compromiso con las y los trabajadores del organismo”, señaló Nahuel Neftalí Micheli, coordinador Regional de ATE ANSES SUR.

ATE también reiteró la urgencia de un cronograma de vacunación en el organismo "que fue determinado como esencial desde principios de la pandemia, dado que la falta de inoculación al covid 19 no solo expone a las y los trabajadores sino también a los beneficiarios que en gran porcentaje son factor de riesgo por edad o enfermedades", indicaron.