Protesta de deudores luego de que un hombre intentara quemarse por no poder pagar la luz

Los manifestantes resaltaron que quieren pagar la luz, no robarla. (Maurio Pérez).-

Luego de que se conociera que un hombre intentó prenderse fuego, agobiado por una deuda de luz que no podía pagar, esta mañana, otros deudores organizaron una protesta dentro de las oficinas de la cooperativa de servicios públicos de Neuquén, CALF. Tras la medida desde la entidad les dijeron que iban a tratar la situación en una comisión y que les harán un plan de pago que incluya sólo el capital de deuda.

Foto: Mauro Pérez.

Una de las manifestantes, Soledad Carrillo, la hermana del hombre que protagonizó la dramática escena hace una semana, explicó que protestaba porque en ese período habían aumentado los intereses en el nuevo plan de pago que había aceptado su familiar.

Carillo comentó que tras la protesta de esta mañana, desde CALF le dijeron que lo iban a tratar en una comisión de diciembre y que, mientras tanto , “iban a hacer un plan de pago donde solamente se vaya pagando el capital de deuda, o sea solo lo que se gasto en luz y no los intereses”.

Carrillo relató que, el día del incidente, a su hermano lo "trataron muy mal" por no tener los $23 mil de las cuotas que debía, por lo que el hombre reaccionó con la amenaza de autolesionarse. "Cuando lo ven así, le mienten para sacarle el bidón de nafta y le dicen que no le van a cobrar intereses", detalló la mujer y afirmó que, por el contrario, la deuda pasó a ser de $124 mil.

Explicó que no encuentran soluciones porque su hermano cobra $13 mil mensuales, por lo que no puede afrontar las cuotas de esta nueva deuda, y que tanto desde Defensoría del Consumidor como la del Pueblo les respondieron que no podían hacer mucho más, por lo que definieron hacer un "escrache".

A causa de la protesta, que realizaron vecinos de los barrios Z1 y San Lorenzo, las oficinas de atención al público permanecieron cerradas por unos minutos. En ese momento, un grupo de personas esperaba en la puerta, mientras escuchaba los gritos de las manifestantes: "¡nosotros queremos pagar!".

El grupo ingresó con carteles en los que afirman que no quieren "robar luz" y que quieren vivir con dignidad. Desde la misma cooperativa se informó que se había conformado un comité de emergencia que atiende de 20 a 30 casos urgentes diarios de quienes no pueden pagar la tarifa por la crisis económica y por los gastos elevados de calefaccionarse con artefactos eléctricos por la falta de gas.

Además, CALF no avisora un buen futuro y, junto a un equipo del MPN que asumirá la intendencia de la localidad, se están buscando estrategias para rebajar la factura de la luz para el verano.