La gigantesca tuneladora que avanza bajo Madrid para conectar la ciudad

Debajo de las calles de Madrid avanza una de las grandes obras de infraestructura de la capital española. Se trata de la tuneladora Mayrit, una gigantesca máquina diseñada para excavar el subsuelo y construir el nuevo túnel de la Línea 11 del Metro.

La máquina acaba de completar la conexión subterránea entre la futura estación de Comillas y Palos de la Frontera, después de recorrer 2.732 metros bajo la ciudad. El tramo incluye el paso por la zona de Madrid Río y forma parte de la ampliación que busca transformar la Línea 11 en un nuevo eje diagonal del transporte madrileño.

Una máquina de 98 metros y 1.500 toneladas

Mayrit fue fabricada en Alemania y está especialmente diseñada para las características geológicas del terreno madrileño. Tiene 98 metros de longitud y un peso de 1.500 toneladas, dimensiones que obligaron a realizar un complejo operativo para trasladarla hasta la capital española.

La tuneladora utiliza el sistema EPB (Earth Pressure Balance), una tecnología que permite excavar manteniendo controlada la presión del terreno en el frente de perforación. Su rueda de corte fue diseñada específicamente para trabajar sobre los materiales presentes en esta zona de Madrid.

El sistema de excavación cuenta con 54 discos o rippers, 172 picas y 24 rastreles, elementos que permiten cortar y retirar progresivamente el terreno mientras la máquina avanza. El material extraído es transportado fuera del túnel mediante una cinta transportadora de aproximadamente seis kilómetros.

Más de 2.700 metros excavados bajo la ciudad

Mayrit comenzó a perforar este tramo el 26 de marzo de 2026. En 147 días consiguió completar los 2.732 metros que separan Comillas de Palos de la Frontera, con una velocidad media de 18,6 metros diarios.

Durante ese recorrido, la máquina colocó 1.606 anillos de hormigón, que conforman el revestimiento definitivo del túnel, y retiró aproximadamente 188.571 metros cúbicos de tierra.

🚇 Mayrit sigue avanzando y se aproxima a su próximo destino: Palos de la Frontera.



➡️ Con la llegada de la tuneladora a la estación se producirá el segundo cale de la ampliación de la Línea 11 de @metro_madrid, tras ejecutarse el de Madrid Río. pic.twitter.com/JI11uIamZJ — Transportes e Infraestructura▪️Comunidad de Madrid (@Transportes_CM) September 1, 2026

El trabajo se desarrolla a varios metros de profundidad y requiere una supervisión permanente. Ingenieros, operadores, topógrafos, geólogos, mecánicos y especialistas en seguridad trabajan de manera coordinada para controlar tanto el funcionamiento de la máquina como la respuesta del terreno y de las construcciones ubicadas sobre el recorrido.

El objetivo: ampliar la Línea 11 del metro de Madrid

La tuneladora forma parte de la ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid, que actualmente se encuentra en proceso de expansión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal.

El proyecto contempla un túnel de aproximadamente 6,6 kilómetros, cinco estaciones y 12 pozos. El tramo entre Plaza Elíptica y Comillas se ejecuta mediante el método tradicional, mientras que la mayor parte del recorrido restante se construye con Mayrit.

Las nuevas estaciones previstas incluyen Comillas, Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal, donde también habrá conexiones con otras líneas del Metro y con el sistema ferroviario.

La ampliación está pensada para convertir a la Línea 11 en un eje diagonal de la red de Metro, que en el futuro permitirá conectar Cuatro Vientos con Valdebebas y mejorar los desplazamientos entre el suroeste y el nordeste de la Comunidad de Madrid.

Una obra que avanza bajo las calles

La llegada de Mayrit a Palos de la Frontera marca un nuevo hito en la construcción del túnel. El denominado “cale” es la operación mediante la cual se unen dos frentes de excavación y se verifica que ambos trabajos hayan mantenido la alineación prevista.

Con la excavación realizada por la tuneladora y los trabajos ejecutados mediante el método tradicional, la Comunidad de Madrid informó que está construido cerca del 60% de la longitud total prevista para la prolongación de la Línea 11.

Mientras la máquina avanza bajo tierra, en la superficie continúan las obras de las futuras estaciones y del resto de las instalaciones necesarias para poner en funcionamiento el nuevo tramo del Metro.