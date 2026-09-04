Cada cuánto hay que lavarse el pelo: un experto capilar reveló la frecuencia exacta y un truco clave

El hábito del lavado del cabello genera posturas divididas: mientras algunas personas optan por hacerlo a diario, otras prefieren espaciar los días. Ante esta duda recurrente, el experto capilar Juan Leal reveló cuál es la frecuencia conveniente para mantener el pelo limpio y saludable.

“Aunque hagamos deporte todos los días, el cabello se debe lavar cada 48 horas porque normalmente ese es el tiempo que tarda en regenerarse la microbiota. Sería lo ideal si no hay ningún problema capilar”, remarcó el especialista.

Leal advirtió que utilizar shampoo convencional de manera diaria puede resultar agresivo para el cuero cabelludo y activar las glándulas sebáceas, lo que genera una mayor producción de grasa. Para contrarrestar este efecto, sugirió aplicar shampoo en seco sobre las raíces con el cabello aún húmedo, inmediatamente después del lavado tradicional: de este modo, el almidón absorbe la grasa a medida que se genera y prolonga la sensación de limpieza.

Errores cotidianos y el impacto del calor

Entre las prácticas habituales que deterioran la fibra capilar, el especialista señaló el acto de frotar el pelo con la toalla tras salir de la ducha. Asimismo, peinarse sin el cuidado adecuado, sujetar el cabello con peinados muy tirantes o el propio roce con las prendas de vestir provocan el desgaste de la cutícula, volviéndola más vulnerable a las quebraduras.

El especialista hizo hincapié en el concepto de «memoria capilar», que explica cómo la fibra acumula daños físicos y químicos con el paso del tiempo. “El cabello tiene una estructura interna sostenida por puentes de hidrógeno y de sulfuro. El calor excesivo y las herramientas de cambio de forma, como la plancha, van alterando esos puentes con el tiempo”, detalló Leal, lo que explica por qué los rulos pierden su forma natural tras años de exposición a altas temperaturas.

Nutrientes y rutina recomendada

En relación con el cuidado integral, Leal comparó las necesidades del cabello con los nutrientes que requiere la piel. “Los aminoácidos y las proteínas construyen la fibra capilar y benefician también la piel y el folículo, mientras que los lípidos actúan como escudo: protegen el cuero cabelludo de los efectos medioambientales y oxidativos, y envuelven la fibra frente a los daños externos”, explicó.

Para preservar la salud capilar, recomendó articular una rutina que incluya sérum para regular el microbioma del cuero cabelludo, aminoácidos y proteínas para la nutrición del folículo, mascarillas para aportar lípidos, acondicionador y protector térmico antes de exponer el pelo al calor.