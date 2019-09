¿Puede Rodríguez Lastra seguir ejerciendo? Es el debate que se dará hoy

A Leandro Rodríguez Lastra le iniciaron ocho sumarios desde que ingresó al hospital público de Cipolletti, a mediados de 2016, por denuncias de pacientes y enfermeras. Una de ellas se quebró ayer al recordar la vez que el ginecólogo hizo un bollo con la historia clínica en la que había escrito un error. “Nunca me había pasado en 30 años de servicio”, dijo con angustia.

Ese perfil del médico fue el que resaltó la fiscalía en la primera audiencia del juicio en el que se resolverá la pena que corresponde aplicar al médico. Como se sabe, en mayo fue declarado responsable porque obligó a una paciente a continuar con el embarazo contra su voluntad, cuando ya había iniciado un aborto no punible.

Algunos de esos sumarios, en particular el de la enfermera que conmovió con su testimonio, están archivados con Rodríguez Lastra sobreseído, se preocupó por remarcar la defensa.

El ginecólogo no es un maltratador serial sino un buen profesional que desde Buenos Aires vino a la región e hizo amigos, tuvo un hijo y superó una enfermedad que lo preocupó años atrás. Así de maniqueas resultaron las posturas.

El debate de hoy

Esa pulseada intensa entre los fiscales Santiago Márquez Gauna y Annabela Camporesi por un lado, y el defensor Damián Torres por el otro, consumió la jornada inaugural del juicio de cesura en la cual declararon nueve testigos.

Para hoy a partir de las 9 están previstos los alegatos, con un eje de controversia particular: ¿puede Rodríguez Lastra seguir ejerciendo como médico?

Excarcelable

Al haber sido declarado responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público, no puede eludir una pena. Será excarcelable, porque el Código Penal prevé para ese delito un máximo de dos años de prisión. Pero también contempla “inhabilitación especial”.

El fiscal jefe Márquez Gauna pedirá que esa inhabilitación sea para ejercer la medicina. Y le agregará el artículo 50 de la Constitución Provincial: “Los agentes públicos condenados por delitos contra la administración (...) quedan inhabilitados a perpetuidad para ingresar a la administración provincial o municipal y no pueden desempeñar cargos electivos”.

El defensor Torres, en cambio, argumentará que la inhabilitación sólo puede aplicarse a su trabajo en los hospitales públicos y por un tiempo limitado.

"Si esto hubiera pasado en una clínica, no lo habrían condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público", razonó ayer.

El juez Álvaro Meynet, que ayer condujo la audiencia con la firmeza y sobriedad que lo caracterizan, será el encargado de fallar. Puede tomarse hasta cinco días para eso.

La situación de la víctima

La psicóloga Paula Salto fue citada por la fiscalía para informar sobre el cuadro que presenta la joven que, el 2 de abril de 2017, ingresó al hospital con un aborto en curso y fue obligada a llevar el embarazo hasta su término. Habló de su vida privada, afectada en extremo por el caso.

A preguntas de la defensa, dijo que “a través de terceras personas” tomó conocimiento de que la joven “expresa el deseo” de recuperar al niño.

La frase fue valorada por la defensa (“será propio de otro proceso”, adelantó Torres), pero los fiscales le restaron trascendencia (“son dichos de terceros, no hay conocimiento directo”, respondieron).

En primera persona

Rodríguez Lastra también declaró, aunque sólo respondió preguntas de su defensor.

Habló de sus padres, de su época de estudiante, hizo referencia a una enfermedad que debió afrontar, recordó en qué circunstancias conoció a su esposa y mencionó el nacimiento de su hijo, al que lleva indefectiblemente a todas las audiencias aunque no ingresa con él a la sala.

Sobre la víctima dijo que "no me acerqué a ella por respetar sus tiempos", pero luego dijo que "no se me permitió nunca hablar con ella".

Dijo que le hubiera gustado saber qué tenía para decirle, "sea bueno o malo".

Tensión entre los servicios

El director del hospital Carlos Lasry, la médica Andrea Moreno y las enfermeras Marta Poblete y Mirta Carrizo declararon sobre la mala relación entre el servicio de Ginecología y el de Enfermería en el hospital de Cipolletti en la época en que ocurrieron los hechos, en abril de 2017.

Era agresivo, autoritario. Entraba a la oficina, saludaba a todos menos a mí, o era la única a la que trataba por el apellido". Mirta Carrizo, enfermera.

La tensión y los choques eran de tal calibre que dieron lugar a denuncias y pedidos de sumarios, algunos de los cuales están en trámite.

Ahora, según dijeron, el ambiente es más distendido.

El médico escuchaba a las testigos, por momentos sonreía, sin dejar nunca de tomar notas en una libreta o en su laptop.

Un motivo de tirantez eran las visitas. Nosotros las dejábamos y Lastra se dedicaba a sacarlas cuando se cumplía el horario" Marta Poblete, enfermera.

Como a lo largo de toda la audiencia, la fiscalía intentó demostrar que Rodríguez Lastra es un maltratador, en especial de mujeres.

Por el contrario, la defensa trató que los testigos dijeran que todos los médicos de ginecología reciben acusaciones similares, y que es lógico que las denunciantes sean mujeres porque son las pacientes del servicio.

El equipo de fiscales durante el interrogatorio de una testigo. Foto Juan Thomes.

La perla fue el interrogatorio de la fiscal adjunta Annabela Camporesi a Lasry.

-¿Conoce algún médico al que le hayan iniciado más de 6 sumarios? -le preguntó.

-Sí. Rodríguez Lastra tiene 8.

-¿A usted le iniciaron alguno?

-Nunca.

Poco interés

A diferencia del juicio anterior la calle España, sede de los tribunales de Cipolletti, estuvo vacía. La policía cortó el tránsito con vallas pero fue innecesario ya que no se registraron manifestaciones públicas.

La sala de audiencias tampoco registró gran concurrencia, menos en la jornada vespertina.