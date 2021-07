Puerto seguro

Zapala

Juan B. Alberdi en sus Obras Selectas dice: “La Constitución general es la carta de navegación de la Confederación Argentina. En todas las borrascas, en todos los malos tiempos, en todos los trances difíciles, la Confederación tendrá siempre un camino seguro para llegar a puerto de Salvación, con sólo volver sus ojos a la Constitución y seguir el camino que ella le traza, para formar el gobierno y para regular su marcha”.

Estamos viviendo tiempos muy malos, de la apreciación de la Carta Magna en su integridad recaemos nuevamente en Alberdi cuando vemos que los que quieren seguir castigando a su pueblo con la enfermedad, la pobreza y todos los males que de ellos derivan lo hacen porque no saben que «Las naciones no son la creación, sino las creadoras del gobierno. El poder de despoblar que éste posee no es la medida del que le asiste para poblar. Posee el poder material de despoblar, porque puede desterrar, oprimir, perseguir, vejar a los que habitan el suelo a su mando; pero no tiene igual poder en los que están fuera, no está en su mano atraerlos por la violencia, sino por las garantías. A la abstención del ejercicio de la violencia se reduce el poder que el gobierno tiene para poblar: es un poder negativo, que consiste en dejar ser libre, en dejar gozar el derecho de propiedad, en respetar la creencia, la persona, la industria del hombre: en ser justo» (obra cit).

A fuerza de sufrir el pueblo aprendió y luchará para que con su voto la CN renazca esplendida y gloriosa.

Héctor Luis Manchini - DNI 7.779.947