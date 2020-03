“Puesta en escena”, fantasía y reflexión

“El sentido de la vida está presente en la trama de la novela”. Así resume Fernando De Nicotti el contenido de su primer libro “Puesta en escena”, de editorial Taiken.

No duda en afirmar que la historia tiene un marco de ciencia ficción o fantasía aunque según su correctora, Ángeles Rivas, es una novela psicológica con herramientas de reflexión existencial o filosófica.

La presentación del libro será este viernes a las 19.30 en la Asociación Italiana, en Beschtedt 141. Además de la música de Juan Sisterna, habrá una exposición de Rivas sobre la novela y una del autor correspondiente al proceso de escritura.

La trama, admite el escritor, surgió de un sueño cinco años atrás. Su relato en una cena familiar disparó la idea de escribir la historia que, de alguna forma, terminó alejándose bastante del sueño que le dio origen.

El proceso de escritura se gestó en una vivienda de Villa Los Coihues aunque la idea surgió en Pehuen Co, un balneario de la provincia de Buenos Aires.

El libro se presenta este viernes por la tarde. Foto: gentileza

En 1994, De Nicotti desembarcó en Bariloche desde la ciudad de Buenos Aires. Este licenciado en Sistemas trabajó de manera independiente durante los primeros años, desarrollando sistemas informáticos. Cuando comenzó a dictar clases de computación en dos secundarios, descubrió su vocación por la docencia.

Esta historia deja un mensaje. Quizás algo perturbador, por lo menos para mí desde el lugar de lector. Pero depende de cada uno” Fernando De Nicotti.

En el 2000 decidió estudiar Historia en la Universidad Nacional del Comahue y luego de recibirse, dejó atrás el mundo de la informática. “Hoy soy, como la mayoría, un mero usuario de las nuevas tecnologías. Es imposible saber si hubiera escrito alguna novela si no me hubiera acercado a la historia”, describe.

Asegura que al comenzar a escribir la historia que concluyó en “Puesta en escena” jamás imaginó una futura publicación. “A medida que la historia iba tomando forma y yo me sentía satisfecho con lo que estaba haciendo, no lo dudé un instante. Lo escrito está para compartirlo. Esa es mi idea”, reconoce.

“Puesta en escena” es la historia de un personaje llamado Flavio que despierta repentinamente en un lugar y tiempo desconocido. Se encuentra en una habitación de un edificio gris y solo dispone de un cuaderno y una lapicera.

“Flavio decide investigar sobre su situación y lo va narrando en un diario. Pero no está solo en ese lugar. Interactúa con varias personas, incluso algunas muy conocidas por él. Esa presencia de personas cercanas en ese lugar lo desorienta más aún”, puntualiza De Nicotti.

En un principio, la historia transcurre en dos planos: el que Flavio investiga y escribe y, lo que sucede en ese edificio mientras tanto. El autor reconoce que a lo largo de la historia hay saltos cronológicos. “Esto se contrapone bastante con ser profesor de historia donde el orden cronológico es muy importante”, admite.

Al ser consultado sobre qué busca como lector, “de un libro busco que me transporte. Me gusta que la ficción se mezcle con la realidad que nos toca vivir. Ya sea porque nos metemos en la trama o porque la trama se vuelve real. Me gusta pensar en Flavio como alguien que existe pero por momentos me gusta imaginarme a mi en la historia”.