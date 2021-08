Qué dijo Antonela Roccuzzo de la salida de Messi de Barcelona

Tras la emotiva conferencia de prensa en la que Lionel Messi, en medio de las lágrimas, se despidió del Barcelona su esposa Antonela Rocuzzo escribió la siguiente frase en su cuenta de Instagram: “Qué difícil resumir en pocas líneas todos estos años vividos...”. Ayer, Antonela fue tendencia en las redes sociales por el conmovedor gesto que tuvo cuando vio a su pareja totalmente quebrado de emoción.

“Tantas emociones que dejaron su huella para siempre en nuestras vidas. Pero como dice el dicho, lo que no nos mata nos fortalece. Y con la familia como base saldremos a la cancha otra vez, más fortalecidos que nunca”, agregó. Muchos interpretan que la mudanza de ciudad no era lo que ella más quería.

"Vamos juntos hacia donde sea, pero siempre hacia adelante!!!!!❤️❤️ Te amo mi amor!!! ❤️ @leomessi", finalizó Antonela en su mensaje acompañado por una foto de la pareja junto a sus tres hijos, en el auditorio al término de la conferencia de prensa. Detrás de ellos estaban los trofeos cosechados por el club durante la actuación de Messi.

El astro argentino Lionel Messi admitió ayer que la inesperada noticia de su salida de Barcelona lo mantiene "bloqueado, con mucha tristeza". Aseguró que "estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona", un deseo que compartía junto a su familia, pero lamentó que no se haya podido concretar "por un tema de Liga".

Messi ofreció una conferencia de prensa en el auditorio del Camp Nou al que ingresó quebrado emocionalmente, ante la vista de su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, el presidente Joan Laporta, el plantel profesional y la prensa local e internacional. En ese momento ella le alcanzó un pañuelo para que pudiera secarse las lágrimas y su conmovedor gesto recorrió el mundo.

"En estos días estuve pensando qué iba a decir y la verdad es que no me sale nada. Estoy bloqueado. Es muy difícil para mí, después de pasar toda mi vida acá, no estaba preparado para esto", introdujo Leo, vestido con un elegante traje azul.

"El año pasado, cuando se armó todo el lío del burofax, dije que no quería seguir pero ahora sí quería. Nunca mentí. Estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona, que era lo que deseábamos con toda mi familia", aseguró.

"Siempre tuvimos en cuenta nuestro bienestar para estar en la ciudad y seguir disfrutando de la vida en Barcelona, tanto en lo deportivo como en lo cotidiano. Pasé casi toda mi vida acá y hoy me toca irme con mi mujer y mis tres hijos catalanes argentinos. Estoy orgulloso de lo que hice y no tengo dudas de que vamos a volver a esta ciudad, que es nuestra casa, porque así se lo prometí a mis hijos", contó.