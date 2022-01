Qué dijo Charo López sobre su romance con Esteban Lamothe

A días de la confirmación que revolucionó las redes sociales, Charo López habló por primera vez de su noviazgo con Esteban Lamothe. «Salimos hace bastante y estamos bárbaro», reveló en diálogo con un portal de noticias.

Y apeló al humor para referirse a los rumores que vinculaban a su actual pareja con una compañera de elenco de La 1-5/18: «¡Calculo que no sale con Ángela Leiva!».

Además, se refirió a los memes que surgieron en las redes en los que muchos usuarios señalaron que tiene un parecido físico con el actor.

«Es gracioso. Me parece una observación graciosa y que también es real. Es un chiste que se hacía antes de esta exposición. Ese chiste no me va a ofender para nada. Aparte, no está mal parecerse a Lamothe«, cerró la humorista.

Cabe recordar que confirmaron su romance con el festejo de Año Nuevo. El encargado de dar la noticia fue Esteban, quien compartió una foto de Charo sosteniendo a un gatito en Instagram y escribió su nombre junto a un corazón.

Mientras que ella compartió la publicación, convalidando el sutil anuncio. Y ante las repercusiones que tuvo su historia de amor, decidió hacerle frente compartiendo uno de los tantos memes que les dedicaron.

En 2021 él se separó de la actriz Katia Szechtman, con quien tuvo una fuerte crisis en plena pandemia. «Estamos separados con Katia. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas, empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos», manifestó en declaraciones radiales.

Y aseguró que esta determinación no cambiará la forma en la que se maneja públicamente, ya que nunca dio muchos detalles de su vínculo. «Me parece que este desarme de la relación va a ser igual. No voy a dar ningún detalle de nada. Nos separamos con amor y con dolor. De común acuerdo. Intentamos salvar la pareja pero no pudimos. Y eso es muy triste», explicó.