Qué dijo Marcela Tinayre sobre la posible salida de Juana Viale del programa de Mirtha Legrand

La familia Tinayre - Legrand se mantiene por estas horas en una ola de rumores, debido a la información que trascendió ayer sobre la posible renuncia de Juana Viale a la conducción de "Almorzando con Mirtha Legrand", donde reemplaza a su abuela desde el año pasado por la pandemia.

En las últimas horas, se conoció la palabra de Marcela Tinayre, madre de Juanita e hija de Mirtha, tras haber trascendido que ella podría ser la posible reemplazante de la joven conductora en los próximos programas.

La conductora del ciclo "Las Rubias" habló con "Intrusos", en América, y señaló que por el momento "nada es verdad. Es la primera vez que lo escucho".

"Estuve con Juana ayer (por el domingo) hasta tardísimo. No renuncia. Y no, nadie me propuso nada", completó Marcela respecto de la información que circulaba.

Sin embargo, la mujer indicó que "recién termino una reunión, con gente en mi casa", lo que llamó la atención de los conductores del programa de espectáculos y por lo que aseguraron que, efectivamente, hay algunas conversaciones en el ámbito privado de la familia Legrand.

Desde el domingo por la noche, circulan rumores alrededor de Juanita Viale, quien habría amenazado con renunciar a la conducción de sábados y domingos al frente de "Almorzando", tras las duras críticas recibidas por su entrevista con el ex presidente Mauricio Macri.

Sin embargo, fuentes cercanas a las Legrand señalaron que el enojo de la joven actriz y conductora también está vinculado al rating de la emisión, que el fin de semana volvió a perder contra "Podemos Hablar", que conduce Andy Kusnetzoff en Telefé los sábados por la noche.