¿Qué hay de cierto sobre un posible regreso del fútbol en Argentina?

La opinión pública juega siempre su partido. Sea el tema que sea, la información consumida siempre trae una intención. La consigna ‘‘tiremos todos para el mismo lado’’ duró un rato, al comienzo de la cuarentena. En el peor de los contextos, con una situación sanitaria que preocupa por el aumento en la cantidad de casos de coronavirus, varios se cambiaron de equipo rápido.

El deporte no es la excepción, entonces allá por el 20 de marzo el ambiente futbolero se manifestaba en forma unánime, de acuerdo con la suspensión de la actividad.

Sin embargo, desde hace un par de semanas, algunos comunicadores empezaron a agitar un posible regreso e incluso se animaron a armar proyectos de torneos en provincias donde el Covid-19 no ha hecho tanto daño.

Teniendo en cuenta el contexto, donde hay un aumento exponencial de infectados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, ¿alguien puede pensar que ese afan por instalar la vuelta del fútbol es inocente?

Se huele un trasfondo político, con disputa de intereses, pese a que el origen de las ideas no esté del todo claro.

Este medio consultó a Alberto Beacon, oriundo de Viedma e histórico integrante de AFA sobre estos rumores.

“Lo de llevar el fútbol de primera al interior es para la gilada. Sería imposible que no se mueva gente adonde vayan Boca o River , como Formosa. Habría que poner cientos de policías en la cancha, en los hoteles, ver el tema de los transportes, es un delirio. Es preocupante que se sugiera esto porque genera confusión’’, declaró.

El dirigente rionegrino está en sintonía con lo que plantea la conducción de AFA que encabeza Claudio Tapia. ‘‘Hablar de la vuelta del fútbol es una irresponsabilidad. Hay ansiedad de poner la plata en movimiento pero pasa en todas las actividades’’, sostuvo.

Hace dos semanas, circuló una versión sobre la posible vuelta a los entrenamientos para fines de mayo. Fue luego de una reunión entre el Ministro de Deportes, Matías Lammens, y el de Salud, Ginés González García.Nunca hubo anuncio oficial de nada pero varios medios se hicieron eco de un rumor que señalaba que en esa charla se había decidido buscar el retorno a las prácticas para el 25 de mayo.

Los dirigentes del fútbol pusieron el grito en el cielo, porque nadie los había consultado. Tanto Lammens como Ginés negaron esos rumores, más allá de reconocer que el tema fue parte de la charla.

Desde AFA reaccionaron mal y las opciones que se manejan sobre ese trascendido son dos: por un lado, la supuesta intención de Lammens de hacer volver el fútbol como una muestra de que la pandemia estrá controlada, y por otro, que la versión fue difundida por opositores al gobierno con influencia mediática para generar discordia sobre un tema que genera mucho rebote como el fútbol.

Para Sol y Cipo el regreso está lejos. Foto: Archivo Pablo Leguizamón

‘‘No tengo en problemas en hablar con los dirigentes de los clubes, pero no podemos avanzar en nada todavía. En las ligas no cobrás por la televisión, los clubes grandes siguen cobrando eso y lo de FIFA. Así y todo no pueden poner fechas de regreso”, finalizó Beacon.