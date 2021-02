¿Qué hay para ver en la tele?

1.- Noticias del gran mundo

película. Netflix

Esta película de Paul Greengrass, responsable de la saga de Bourne, es un homenaje al cine y al western. Y encima está protagonizada por Tom Hanks, en unpapel que promete darle nominaciones al Oscar.

Finales de la década de 1860. El capitán Jefferson Kyle Kidd viaja de pueblo en pueblo leyendo el periódico a aquellos que son analfabetos. En una de sus visitas acepta una misión: rescatar a una niña de 10 años que ha sido secuestrada y criada por una tribu indígena.

Kidd tendrá que rescatarla y llevarla de regreso con sus familiares. Pero poco a poco, Kidd descubre la historia de esa pequeña que es recuperada para ser restituida a una familia que casi no la recuerda. De esa forma, la pequeña Johanna (Helena Zengel) se revela como una paria que a fin de cuentas, no pertenece a ningún lado.

2.- A todos los chicos, para siempre

Netflix

Llega el final de la trilogía de películas románticas destinadas a un público joven. Efectivamente, ahora llega la tercera parte de la vida amorosa de Lara Jean Covey, de la secuela “A todos los chicos de los que me enamoré.” En esta entrega, la protagonista se prepara para el fin de su etapa en el instituto y el comienzo de la vida adulta.

La primera entrega, basada en la novela inicial de la trilogía de Jenny Han desembarcó en la plataforma en 2018 con Lana Condor y Noah Centineo a la cabeza. La segunda entrega, “P.D. Todavía te quiero”, estrenada en Netflix el año pasado, dejaba al descubierto lo que se temía desde un comienzo: lo difícil que es sostener una saga tan naïf cuando no hay demasiados conflictos a la vista.

3.-Tormenta sobre Brooklyn

HBO (estreno el 16/02)

El documental dirigido por Muta’Ali se estrena el martes 16 de febrero a las 20 y cuenta la historia de Yusuf Hawkins, un adolescente negro de 16 años que fue asesinado en 1989 por un grupo de jóvenes hombres blancos en el barrio de Bensonhurst en Brooklyn, Nueva York. Devastada por el asesinato sin sentido y en busca de respuestas, la familia Hawkins quedó conmocionada cuando la policía pidió que guardaran silencio para evitar disturbios civiles. Pero la historia llegó a los diarios, y hubo manifestaciones. Más de 30 años después familiares y amigos de Yusuf, analizan la tragedia y la consecuente lucha por justicia que movilizó y dividió a la ciudad.

4.-Descuida, yo te cuido

Estrena el 19, en Netflix

Falta un poco. Pero vale la pena la espera. Esta película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto el año pasado, y llega este mes a Netflix. La actriz es Rosamund Pike -por si no la recuerdan es la protagonista de “Perdida”- y aquí se pone en la piel, nuevamente, de una mujer oscura. En este caso, es Marla Grayson, una estafadora que le quita dinero a los ancianos a los que dice cuidar. El engaño sistemático la conduce a querer aprovecharse de otra mujer, Jennifer Peterson (Dianne Wiest), pero no se espera el as que ella tiene bajo la manga. Esta comedia negra fue escrita y dirigida por el británico J Blakeson, realizador de films como The Disappearance of Alice Creed y La quinta ola.