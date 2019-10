Macri en Neuquén: "Que me critique el señor presidente es un halago", dijo Pereyra

El senador del MPN y titular de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, respondió a las críticas que le realizó ayer el presidente Mauricio Macri por su decisión de apoyar la fórmula de Alberto Fernández el 27 de octubre. Ironizó como "un halago" que haya hablado de él en esos términos y aseguró que se reunirá a tener una charla con él "cuando pueda decir que se equivocó".

"Él quiso decir que estuve con él y ahora no estoy. Yo nunca he estado con él", aseguró el dirigente petrolero en declaraciones a La Red en donde repasó algunos proyectos de ley que rechazó pese a la presión del oficialismo.

"Él personalmente me pidió que lo acompañara con el voto en la reforma jubilatoria y le dije que no podía porque eso destruía el salario de los jubilados. Se enojó mucho y después me llamaron los ministros nacionales, pero así fue como les voté en contra", recordó.

"No puede decir que yo estuve con él. Sí he estado trabajando en conjunto con el gobernador defendiendo los intereses de su gente, de la provincia. No sé lo que quiso decir, no sé. Yo he trabajado con él por el tema de Vaca Muerta, hemos mantenido muchísimas reuniones", indicó Pereyra, aunque ratificó: "yo soy oposición".

El presidente se había referido al sindicalista como parte del "panquequismo nacional" por "decir una cosa un día, decir otra cosa otro día". Fue en relación a su respaldo a la fórmula de Fernández para la elección del 27.

"No entendí qué quiso decir y, si es una crítica velada hacia mí, está bueno. Creo que se equivocó, y se equivocó también en su discurso cuando dijo que la que más sufre es la clase media. No es la clase media, son aquellos que no tienen qué comer, esos son los que más sufren", dijo el senador.

"Podemos tener una linda charla con el presidente cuando pueda decir que se equivocó", planteó.

El dirigente dijo que el viernes viajará a Buenos Aires para reunirse con los equipos técnicos de Alberto Fernández para pedir precisiones sobre su proyecto para Vaca Muerta.