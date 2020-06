¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Hoy contesta Marcela Caldironi

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro. Ahora, el juego se puede adaptar a los tiempos que corren.

Por eso, decidimos preguntarle a distintas personalidades de la región qué elementos consideran infaltables durante este aislamiento que ya lleva más de un mes y medio.





En esta oportunidad, nuestra invitada es Marcela Caldironi, cantante de los elencos de Fundación Cultural Patagonia (FCP) y directora del Coro de Niños y Adolescentes de FCP.

Marcela no duda en elegir a su perro Tino como uno de los infaltables, a quien define como “muy querible y compañero. Su personalidad tan alegre y movediza me acompaña cada día”, nos cuenta.





“La distancia del amor de la familia a veces preocupa no poder estar ahí, pero a la vez pienso que es la primera vez que todos estamos involucrados en la misma situación y eso hace que estemos más flexibles y tengamos más sensibilidad a las cuestiones diarias y ojalá cuando todo esto termine seamos mejores personas” reflexiona Marcela, que nos presenta sus infaltables.



Mate



Uno de los infaltables que más se eligen: el mate. “Es mi gran compañero de muchos momentos. Ahora, lo tomo en soledad, pero me hace sentir muy acompañada siempre. El recuerdo de haberlo compartido siempre con familia y amigos”, afirma Marcela.



Libros



Leer un libro es otra de las grandes elecciones que Marcela destaca.

“La mente se dispersa, se recrea y vuela. ¡Hermoso y poderoso medio, la lectura! Los libros son grandes compañeros en estos tiempos”, asegura.



Plantas



“Meter las manos en la tierra, que sensación maravillosa. Adoro todo lo que es jardinería. Puedo estar horas trasplantando, ordenando y poniendo lindas a mis plantas y espacios verdes” cuenta Marcela.



Computadora e internet



“La computadora e internet son súper necesarios. Con ellos escucho música, canto, me grabo, me borro, me vuelvo a grabar. Me comunico con mi familia con la que somos muy unidos y con mi otra familia: los amigos”.