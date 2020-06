¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Hoy responde Sofía Gelashvili

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.

Ahora, el juego se puede adaptar a los tiempos que corren, y a la vez nos permite darle valor a elementos que quizás en otro momento no hubiéramos utilizado tanto.





Por eso, decidimos preguntarle a distintas personalidades de la región qué elementos consideran infaltables durante este aislamiento que ya lleva más de un mes y medio.

En esta oportunidad, nuestra invitada es a bailarina Sofía Gelashvili, integrante del Ballet Folclórico y Español de Fundación Cultural Patagonia (FCP).

El talento y el crecimiento constante de Sofía como profesional, la ubican como una de las referentes indiscutidas de la zona, especialmente en las danzas españolas.





Sofía nos contó algunos de sus imprescindibles durante el aislamiento, sin dejar de mencionar entre ellos las plantas: “Siempre disfruté mucho de cuidar y reproducir plantas, ahora tengo más tiempo para hacerlo”.

Repasamos, entonces, los imprescindibles de Sofía:



Familia



¡La familia! Claro, no son cosa. Pero sí son lo más importante para sobrellevar este tiempo tan particular, de encierro, incertidumbre y reflexión. Es el pilar de mis días, es la que hace que pueda dar y recibir amor, y me llene de energía en los momentos de “bajón”.



El celular



Al no tener cable en casa, mi teléfono móvil es el dispositivo que me conecta con el mundo externo (a través de llamadas, redes sociales, etc.). Además, lo uso frecuentemente para filmar videos de danza o para mandarle actividades a mis estudiantes.



El horno



Al igual que mucha gente, Sofía aprovechó a probar nuevos sabores en la cocina casera: “El horno, en este período tan particular, para mí es otro aliado, ya que he tenido tiempo para probar distintas recetas para mis hijas”, afirmó.



La música



Importante antes del aislamiento, infaltable durante, hay un ítem que no puede faltar: la música. “Con su maravilloso poder me transporta, tanto en el tiempo como en el espacio”, afirma Sofía.