¿Qué permisos necesitas para circular desde el miércoles en Neuquén?

Este miércoles, Neuquén vuelve a la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Podrán circular trabajadores esenciales o exceptuados y la circulación para abastecimiento será por número de DNI.

Los permisos que serán solicitados serán los mismos que hasta ahora: para la actividades esenciales se deberá utilizar el Certificado Único nacional y para las actividades exceptuadas regirá la habilitación provincial.

En el primer caso, tal como fue anunciado por el gobierno nacional, el permiso deberá ser renovado a través de la página https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite

El provincial, en tanto, seguirá vigente y no será necesario renovarlo para esta nueva fase de aislamiento.

Cabe recordar que los restaurantes, bares y gimnasios no podrán abrir sus puertas hasta, por lo menos, el 17 de julio. El resto de los comercios y rubros no sufrieron mayores modificaciones.

Más allá de los trabajadores exceptuados, las personas que tengan que circular para realizar los desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse sólo podrán hacerlo de 8 a 20, de lunes a sábado y según número de DNI.

Las personas cuyos DNI finalicen en número par (0, 2, 4, 6 y 8) podrán circular los lunes, miércoles y viernes. Quienes tengan DNI finalizado en número impar (1, 3, 5, 7 y 9) estarán habilitados los martes, jueves y sábados. Los domingos no se podrá circular.

Los comercios habilitados estarán obligados a exigir a sus clientes la exhibición del DNI y se abstendrán de realizar cualquier actividad comercial con aquellas personas no habilitadas. Quienes no cumplan con esta medida serán pasibles de sanciones similares a las impuestas por no usar tapabocas.