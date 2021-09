Qué piensa Etchepareborda sobre cinco temas centrales para Río Negro

P: ¿Qué proyecto legislativo impulsaría para favorecer la generación de puestos de empleo?

No creo que la única forma de generar empleo sea a partir de seguir explotando los bienes naturales. En el estado actual de nuestro planeta no es posible seguir pensando con esa lógica. No es ya solo una cuestión ideológica –que por supuesto también lo es-, tiene que ver con un análisis racional y material de la situación. Dicho esto, creemos que una alternativa viable para generar trabajo es la generación de emprendimientos vinculados con la agroecología, que ya existen pero de manera incipiente, que el Estado acompaña pero de manera aislada y casi marginal, ya que se sigue priorizando el avance de los grandes pool de siembra.

Por otro lado, la reducción de las jornadas laborales, en todas las áreas productivas es una forma de generar puestos. Es imprescindible resolver en este sentido, no solo ya para resolver un tema de “explotación de la fuerza humana” si no como acción práctica ante el avance de la tecnología reflejada en la informática y la automatización de muchas áreas laborales. Claro que para ello se deben fijar salarios que no respondan a esa disminución en las horas de trabajo si no en el costo de vida de una familia.

P: ¿Qué opinión tiene sobre el actual esquema de impuestos nacionales? ¿Qué modificaría y cómo lo haría?

En la antigüedad reyes y nobleza vivían de lo que recaudaban por parte de quienes trabajaban. Salvando las distancias, hoy ese esquema sigue vigente en el sistema impositivo, ya que quienes más pagan en función de lo que ganan siguen siendo los y las trabajadores/as. La diferencia en Argentina es de un 2.500%: el que más gana lo hace 2.500 veces más del que menos gana, solo como ejemplo. Pensar en un nuevo esquema impositivo es hacerlo desde esa mirada. Históricamente se habla de la presión impositiva sobre los empresarios y empresas, pero poco se habla de la presión impositiva sobre los que menos tienen. Por supuesto que el Estado debe tener una mirada política pensando en esquemas diferenciales ya que no es lo mismo una gran empresa que una pyme; un gran productor que uno pequeño. En cuanto a si debe ser la provincia la que cobre la mayor cantidad de impuesto en proporción o si debe ser el Estado nacional, la propuesta nuestra es discutir una nueva Ley de coparticipación, que implique mayor autonomía y autarquía a las provincias pero en las que la distribución responda a la lógica original de fortalecer solidariamente a las provincias más pobres.

P: Recursos naturales: ¿Río Negro y el país necesitan alguna ley para protegerlos o potenciar los beneficios que generan?

Para nosotros/as no debemos hablar de “recursos” naturales sino de “bienes” naturales y en tal sentido convivir con ellos en armonía es esencial para su conservación; para los y las socialistas, las personas somos parte de la naturaleza.

Entendemos por ello la necesidad de generar una legislación que la proteja y la ponga en valor; así como existen los derechos humanos deben legislarse derechos de la naturaleza. Cualquier acción del hombre tendiente a producir bienes de uso o de consumo debe estar en sintonía con esta legislación.

P: Fruticultura y turismo: ¿De qué manera podría ayudar el Congreso de la Nación a mejorar la realidad de cada sector?

La fruticultura es un área descuidada por este gobierno, en concordancia con lo expresado en la primer pregunta creemos que se deben generar políticas proteccionistas sobre este sector para que no sea el mercado quien determine anárquicamente ganadores y perdedores; se puede fortalecer un mercado local de consumidores, al margen de que se genere un excedente para la exportación.

Esto es posible pensando desde otra lógica y con ayuda del Estado.

Hay que trabajar en Leyes que favorezca a los pequeños establecimientos agrícolas y a la producción agroecológica. Por otro lado, tenemos que ser capaces de generar valor agregado con inversión pública y privada con organización cooperativista.

P: Vacunas contra el covid-19: ¿El gobierno debe avanzar con una ley para transformarlas en obligatorias? ¿Qué opina de las restricciones para quienes no están vacunados?

Estoy convencido de que cuando se trata de Salud Pública, nada puede quedar librado a la voluntad individual.

Por el momento tengo en claro que no hay obligatoriedad por razones técnico medicas ya que las vacunas aún están en una etapa que no permite asegurar en un 100 por ciento su seguridad y aunque ninguna vacuna –de las que son obligatorias- lo asegura, hay restricciones que se deben respetar. Pero después del tiempo transcurrido desde que empezó la vacunación creo que la obligatoriedad es al menos un tema obligatorio para debatir en la Cámara de Diputados. En el caso de existir razones médicas que justifiquen la seguridad yo votaría a favor de ello. Con respecto a las restricciones para quienes no se vacunan creo que si lo entendemos como una medida sanitaria para protegernos y proteger a otros y otras, es claramente justificable cuando se trata de tomar decisiones en el marco de la pandemia.