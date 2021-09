Qué significa la bajada del cóndor del Batea Mahuida, el cerro de esquí de Villa Pehuenia

Cuando cae el sol y después de una corta espera, todos se paran frente al cerro Batea Mahuida cubierto de nieve. La voz dulce de Awka Liwen, una joven de Ruca Choroy, suena de fondo, en una canción en mapuzungun. En la cima de la montaña se pueden ver el fuego. De repente, se anuncia la bajada de los cóndores y antorchas. Una docena de personas de deslizan en esquíes con fuego en las manos, algunos de ellos, son integrante de la comunidad Puel, otros turistas.

“Cuando los ves bajar con los ponchos abiertos imitan el vuelo del cóndor. En el cerro tenemos avistaje de cóndores, y es un lugar distinto a todo. Es particular porque es en el único que se hace. Se hace una vez por semana, cuando en todos solo al inicio y final de la temporada”, dice la fotógrafa Natalia Vazquez de Gaia que trabaja en el cerro.

Para Daniel Puel, integrante de la comunidad y administrador del cerro, el cóndor es un ave majestuoso de la zona de la cordillera, por eso se lo invoca. “La bajada del cóndor y antorchas representa el trabajo en las alturas, en las montañas. Se comenzó a hacer y la gente lo reclama, por eso, lo hacemos seguido”, destaca.

Fotos: Natalia Vazquez de Gaia Fotografía.

No solo pueden hacerlo las presonas del cerro, los turistas con nivel de esquí bueno, también pueden participar de las bajadas, sin correr riesgo.

"En el cerro la comunidad cuida la naturaleza y eso está por sobre el rédito económico. Tienen una buena convivencia con el entorno y de respeto del ambiente, ante todo". Natalia Vázquez, fotógrafa.

Una temporada de revancha

Por la pandemia, el Parque de nieve Batea Mahuida el año pasado no abrió. Pero este 2021, iniciaron la temporada el 9 de julio y siempre tuvieron nieve, incluso cuando no había en otros lugares. Si bien en una etapa no fue abundante, nunca se quedaron sin y la última nevada, alentó mucho más.

Temporada Baja $2000 sale el pase diario para turistas $1700 sale el pase diario para residentes.

“Tenemos muy buena nieve, todos los medios operativos y con la espera de una nevada más”, dice Daniel Puel y subraya que van a llegar con nieve hasta el 11 de octubre.

Natalia, por su parte, sostiene que a ella como a tantos, les gusta el cerro porque es familiar, e ideal para los principiantes en esquí y snowboard. Tiene una pista ancha, pero más allá que hay varios cerros con mucha nieve, lo que lo distingue es el entorno intercultural con la comunidad.

Están en temporada baja, por lo que el pase diario sale $2000 y para turistas y 1700 para residentes. A partir de la semana que viene arrancarán con algunas promociones. Puel indicó que lo anunciará en sus redes, e invitó a que todos estén atentos porque será muy conveniente.

“Saber que vas a un lugar, donde toda la gente que trabaja es de la comunidad, en el que los instructores son jóvenes que se criaron ahí, porque el cerro tiene 21 años y hay mucha cultura que pasa de generación en generación y genera cosas lindas en los turistas”, dice Natalia Vazquez.