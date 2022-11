Que son los sobrecargos del FMI, el principal reclamo de Argentina en el G20

Cumbre. El Presidente Alberto Fernández se reunió cara a cara con Kristalina Gergieva.

La gira oficial del Presidente Alberto Fernandez acaba de llegar a su fin, y el principal «éxito» que el mandatario trae en la valija es el haber logrado el apoyo explícito de la Cumbre del G20 en relación a la política de sobrecargos que mantiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) para con los países deudores.

En efecto el conjunto de los países más importantes del globo, los cuales también cuentan con una silla en el directorio del Fondo, incluyeron en el documento final de la Cumbre del G20 realizada en Bali, Indonesia, la necesidad de una revisión profunda de la política de sobrecargos, que agrava fuertemente el costo financiero que deben afrontar los países que piden la asistencia del organismo. La inclusión del reclamo en el documento final fue celebrado como un triunfo por la Cancillería Argentina.

«Los líderes de los países miembros del G20 solicitaron este miércoles en su declaración final de la cumbre en la ciudad de Bali, Indonesia, la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, en línea con el planteo que el Gobierno argentino viene realizando en los últimos meses en distintos foros, en sus negociaciones bilaterales con el organismo de crédito y en concordancia con la iniciativa planteada por nuestro país en la cumbre del G20 de Roma en octubre del año pasado», resalta un texto publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

En este sentido vale la pena repasar en qué consiste la política de sobrecargos y que consecuencias directas tiene para un país como la Argentina.

El FMI habitualmente cobra una tasa de interés del 1,05% a los países miembros que solicitan asistencia financiera del organismo.

Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó el resultado de la Cumbre del G20.



No obstante, cuando el monto solicitado supera en un 187,5% la cuota que el país solicitante mantiene en el organismo, se agregan un sobrecargo de 2 puntos porcentuales. Si además la devolución del crédito se extiende más de tres años, se suma un sobrecargo de 1 punto porcentual extra.

En el caso de Argentina, los u$s 44.000 millones que se solicitaron en el tramo final de la gestión de Muaricio Macri, supera el 400% de la cuota que nuestro país mantiene en el FMI. Significa que se debe afrontar un sobrecargo de 4 puntos porcentuales en el repago del crédito.

En números, la erogación extra que Argentina debe realizar a raíz de lo inusual del monto y el plazo acordados con el Fondo en 2018, asciende a u$s 7.400 millones. Equivale a un pago de entre u$s 1.000 y u$s 1.100 millones extra al año.

El reclamo que Argentina y el ex ministro de economía Martín Guzmán elevaron durante todo el periodo previo al acuerdo que se rubricó en marzo de 2022, y que se sostiene hasta el día de hoy, tiene dos fundamentos.

En el documento final de la Cumbre, el presidente @alferdez y los líderes de los demás países miembros solicitaron la revisión de la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional, en línea con el planteo que el gobierno argentino viene realizando. pic.twitter.com/HZO7uAFTEb — Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) November 16, 2022

El primer argumento argentino, y tal vez el más fuerte, es el conjunto de irregularidades que presenta el crédito otorgado por el FMI a la Argentina entre 2018 y 2019. El acuerdo firmado por la gestión de Juntos por el Cambio, viola el propio estatuto del organismo, se sabía impagable desde el vamos en los plazos establecidos originalmente, y tuvo a todas luces una intencionalidad política motorizada por la administración Trump, que apoyaba la reelección del ex Presidente Mauricio Macri. Se trata del crédito más alto que el organismo haya otorgado jamás a un país desde su fundación en 1947.

En el gobierno entienden que tratándose de un crédito otorgado de forma ilegítima y que condiciona gravemente la capacidad de desarrollo y crecimiento del país por al menos 15 años, el organismo debiera llevar a cabo un mea culpa y liberar al país de la penalidad por el monto y los plazos.

El segundo argumento se relaciona al contexto global de pospandemia y de guerra el Europa Oriental. En este caso el reclamo no pertenece solo a la Argentina, sino que el conjunto de los países más importantes entienden que el FMI fue creado para asistir a los países con crisis de balanza de pagos, y que es menester en un escenario como el actual, que el organismo reduzca la presión sobre los países más afectados, permitiéndoles una recuperación más acelerada.

De hecho, el texto publicado por Cancillería resalta el punto 33 del documento final de G20 donde los mandatarios firmantes expresan que “estamos comprometidos a apoyar a todos los países vulnerables para que se recuperen juntos y más fuertes” y destacan “los compromisos por un monto de USD 81.600 millones a través de la canalización voluntaria de Derechos Especiales de Giro (DEG) o contribuciones equivalentes”, exhortando en ese sentido al compromiso de todos los países capaces de cumplir la ambición global total de USD 100.000 millones de contribuciones voluntarias para los países en desarrollo.

Dato u$s 7.400 Los millones extra que Argentina debe pagar al FMi en concepto de sobrecargos por el crédito asumido en 2018.