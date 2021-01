¿Quién cuida la salud?

Las Grutas

Informe de cantidad de infectados al 4/1/21 cada 10.000 habitantes:

A nivel nacional: Santa Cruz 11.31, T. del Fuego 7.87, Chubut 6.18, Neuquén 5.53, La Pampa 5.37, Río Negro 4.54, CABA 3.71, Santa Fe 3.27, Corrientes 2.38, Entre Ríos 2.08, Tucumán 2.06, Buenos Aires 1.89, Chaco 1.65, Santiago del Estero 1.32, San Juan 1.16, San Luis 1.11 y 8 provincias entre 0 y 1.

A nivel Río Negro: San Antonio 10.16, Viedma 7.83, Bariloche 7.44, Gral. Roca 7.43, Catriel 7.17.



De estos números se puede concluir que la Patagonia es lejos la zona de mayor circulación viral, dado que los primeros puestos de contagio los ocupan las seis provincias que la constituyen.



Más abajo aparece el resto del país con CABA y Santa Fe a la cabeza.

Con respecto a Río Negro se observa que no hay planificación sanitaria y todo transcurre y se acomoda, como mande la ocasión y disponga cualquiera.



Las cámaras de Comercio y Turísticas han tomado la batuta, para satisfacer el lógico querer de sus empresarios, que es recaudar y rentabilizar.

En esta dirección se ha sumado por inacción el Estado provincial y los Estados municipales.



Que lógicamente se tendrían que haber puesto del lado de la salud para equilibrar la cuestión. Pero no lo hicieron.

La consigna fue flexibilizar para luego recurrir al falso discurso de la responsabilidad pública, cosa que lleva siglos formar y por estos lares no hay.



Por ello se actúa como siempre, pero con más adrenalina, porque se lo hace sabiendo que se transgreden todos los protocolos, que algunos pusieron pero nadie sabe para qué.



Todo esto acompañado por una prensa local muda, hija, hermana y amante de la pauta publicitaria que gustan recibir.

Y así estamos con las tres ciudades más flexibilizadas a punto del desborde sanitario.



Que posiblemente, si ocurre, se lo achaquen a un galpón sanitario que no vino o a vaya a saber qué.



Perdonen, pero yo me pasé la vida estudiando sanidad, para el pueblo, que fue el que me puso todo para que lo hiciera, porque yo no tenía ni para un lápiz. Por eso no se gasten en perseguirme y amenazarme, porque eso me da más fuerza.

Dr. Antonio Tourville

DNI 7.817.849