Quién es C. Tangana, el rapero que hace cantar hasta a su mamá

Si se dice rap, o trap, hay una, o dos o hasta tres generaciones que quedan fuera; que fruncen el ceño y ni siquiera le darían una chance. Pero ahí está C. Tangana, con ese nombre tan enigmático y con su nuevo disco “El Madrileño”, para unir a los de 17 con los de 50 años, los de 60, o más.

C. Tangana, que es madrileño como su nuevo disco, que se llama Antón Álvarez Alfaro, y es licenciado en filosofía, hizo lo que un artista debe hacer: no dormirse en los laureles, no conformarse con lo que la fama le había regalado hasta hoy.

Digamos que poco antes de los 30 años que tiene ahora ya era el rapero más conocido de España; que había logrado bastantes polémicas con sus declaraciones y algunas de sus letras machistas como para que se hable de él lo suficiente. Pero, tal como le dijo en una entrevista reciente al New York Times- “a crisis de los 30 le hizo ver que “no quería ser otro rapero que actúa como s i tuviera una década menos de la que tiene”.



“Me empezó a entrar la sensación de que estaba siendo un poco hipócrita conmigo mismo, porque yo siempre me he creído que estaba buscando la excelencia artística, la trascendencia, pero en la vida real lo que estaba haciendo era ir de hotel en hotel, de fiesta en fiesta, de concierto en concierto, rapeando mis cosas, quizás siendo ligeramente más vanguardista o intentando ser más original que el resto de artistas con los que compartía escenario o cartel, pero tampoco demasiado más allá. No me estaba complicando la vida como se la complican los artistas a los que yo admiro”, se sincera.

Y entonces, Álvarez Alfaro o C. Tangana, fue a buscar -sin prejuicio, sin ironías, con humildad- en las raíces de la música que siempre le había gustado. Y ahí estaban Elíades Ochoa (sí, la leyenda cubana, el que oíamos en Buena Vista Social Club), Kiko Veneno, los Gipsy King (que fueron famosos en los 80), José Feliciano, La Húngara, y también Toquinho, Jorge Drexler y Andrés Calamaro.



El resultado de esa búsqueda -y en especial de todos esos encuentros- es un disco inclasificable que se ha convertido en un éxit en España, en Europa, en el mundo. Hay rock, hay rumba, hay beats, hay rap y palmas, hay flamenco y bachata. Y lo que hay, por encima de todo, es una alegría contagiosa, esa cosa de tablao, y de sobremesa de familia ensamblada, con unos viviendo en Cuba, otros en España, otros en Uruguay.



La polémica estuvo servida en su mesa muchas veces. Por sus letras, consideradas machistas, le suspendieron un concierto en Bilbao. Y también habló contra el rey y contra la monarquía española y contra la madre del rey.

“Yo no soy un cura, ni un político, soy un artista. Mi responsabilidad no es ser un ejemplo de moral intachable, es generar pensamientos nuevos”, dijo él antes de la crisis de los 30 que lo dejó en esta nueva orilla artística.

De todos modos, el tirón de orejas vino del lado más doméstico: su mamá, una maestra y especialista en educación infantil muy respetada en España, que según él ha dicho, le enseñó a no insultar.



Tangana le pidió disculpas públicas a su mamá. Y se ve que ella lo ha perdonado, y que lo admira. Porque si algo ha logrado ahora con este disco es que su madre , como muchos de otras generaciones, y como contó él, “ahora puede cantar mis canciones”.

Un fenómeno en números

El Madrileño tuvo cinco millones de streams en las primeras 24 horas. Esto lo posicionó como el artista español más escuchado en la plataforma de streaming musical, a nivel mundial.

A nivel mundial entró en el top 50 en 10 países y ha sido el primer español que llega al top 10 global de la plataforma.

Este es un disco que marca época, vanguardista y popular a la vez: recibe buenas críticas de la prensa seria y a la vez, satura radios, se viraliza en YouTube y retumba en los pasillos de un supermercado