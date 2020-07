Dos personas heridas por una avalancha en el cerro Catedral

Un jefe de patrulla del cerro Catedral y otro trabajador resultaron heridos por una avalancha de nieve que ocurrió en la mañana de este lunes. La empresa concesionaria había anunciado que realizará detonaciones para evitar, justamente, que la gran cantidad de nieve acumulada se desmoronara.

"Una persona, jefe de patrulla, terminó sepultado por la avalancha. Lo encontraron. Por suerte, está bien. Con traumatismos pero está vivo. Hoy vamos a cerrar el cerro. Hay mucha nieve. La gente de la delegación, con más de 20 años ahí, dice que no veía tan nevado el cerro desde hacía tiempo", dijo temprano el intendente Gustavo Gennuso.

La concesionaria del cerro, Catedral Alta Patagonia, informó más tarde que "en el día de la fecha, debido a la acumulación de la nieve precipitada en los últimos días en la montaña, se produjo una avalancha en el sector norte de Catedral. El equipo de patrulleros, altamente capacitado, se encontraba realizando el Plan de Intervención de Desencadenamiento de Avalanchas, y como consecuencia del procedimiento dos personas del equipo de Catedral fueron rescatadas. Por el momento, el centro de esquí permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

El cerro está cerrado precisamente debido a la gran cantidad de nieve acumulada. Las detonaciones perseguían, precisamente, el fin de hacer desplazamiento controlados de placas de nieve para luego poder maniobrar con las máquinas que mueven y pisan.

"Capsa no presionó para abrir sino justamente para no abrir", dijo el intendente en conferencia de prensa con la gobernadora Arabela Carreras. "Si dejábamos todo así, las personas iban a andar por cualquier lado con todos los riesgos y daños que eso implica. Por eso, nosotros preferimos abrir un lugar que podemos controlar. Quizás pueda ayudar un poco a los negocios con el take away pero no hay ganancia económica", agregó.

Noticia en desarrollo