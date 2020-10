Quién es el médico que baila para que sus pacientes con coronavirus salgan adelante

Desde la ciudad de Assam, en la India, el cirujano Arup Senapati del Colegio Médico y Hospital Silchar se ha convertido en una estrella de las redes sociales a nivel mundial. El médico atiende pacientes graves con el coronavirus y lo hace con el equipo de protección personal. Para alentarlos a que tengan esperanza para su recuperación, baila con una canción del grupo Ghungroo.

Su video fue compartido en Twitter por su compañero, el doctor Syed Faizan Ahmad recientemente. Tiene 34 años y se mueve al ritmo de una canción de la película War, que fue interpretada por los artistas Arijit Singh y Shilpa Rao el año pasado. Ya despertó el apoyo de famosos de la India, como el actor de Bollywood Hrithik Roshan, que escribió "Dile al Dr. Arup que algún día aprenderé sus pasos y bailaré tan bien como él en Assam. Espíritu estupendo".

Meet my #COVID duty colleague Dr Arup Senapati an ENT surgeon at Silchar medical college Assam .

Dancing infront of COVID patients to make them feel happy #COVID19 #Assam pic.twitter.com/rhviYPISwO