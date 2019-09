Quién es Patricio Machado, el coach de emprendedores que capacitará este jueves y viernes en Neuquén

Desde el Centro de Diseño, Creatividad e Innovación del COPADE se está convocando a una nueva capacitación para emprendedores y emprendedoras. Esta vez, en una propuesta a cargo del destacado Diseñador Patricio Machado. La convocatoria será para toda la provincia y tendrá una primera edición este jueves y viernes (12 y 13 de septiembre), en el Pulmón Verde de la Ex-U9.

El destacado diseñador Patricio Machado inaugurará en Neuquén Capital este 12 y 13 de septiembre un nuevo ciclo de capacitaciones del Centro de Diseño, Creatividad e Innovación. Se trata de “Empoderarse es la clave” un coaching pensado para brindar herramientas que permitan accionar de una forma consciente en aspectos laborales y personales, administrar de una manera eficiente los recursos con los que se cuenta, además de conectarse con las competencias propias del liderazgo y el trabajo en equipo.

Quién es Patricio. El mismo respondió a "Río Negro".

“Un día me enteré que era un emprendedor…

Nunca me lo propuse, ni me había visto a mi mismo en ese rol, entre otras cosas porque seguramente estaba ocupado con mi emprendimiento! y muy ocupado!!!

Cuando creaba en mi mente la idea de una empresa, cuando me imaginaba la organización que algún día quería formar para que mi negocio se materialice (posiblemente lo mismo les pase a Uds.!), consideraba una pirámide en donde el emprendedor/empresario estaba en la cima y, por debajo, el resto de la compañía.

Sin embargo, pasado los años y habiendo transitado por todo tipo de experiencias, la conocida pirámide de la organización, en el caso de los emprendedores, estaba invertida! En el vértice de abajo se ubicaba al emprendedor, sosteniéndola o “aguantándola” como podía! (no quiero entrar en detalles, pero trabajo por mi cuenta y con empleados en Argentina desde 1995 y confieso que he sentido en carne propia esta expresión).





Esta situación me llevaba a preguntarme una y otra vez: ¿para qué estaba haciendo lo que hacía? ¿a dónde me llevaba el hecho de caerme y levantarme una y mil veces? Cuando mi familia empezó a crecer ¿hasta dónde arrastraba a todos en mis vaivenes? ¿cómo lidiaba con la interminable demanda de tiempo, energía y materia gris que significa un emprendimiento propio? ¿Cómo manejaba mis emociones y estados de ánimo para que no entraran en mi hogar? ¿Cómo hacía para no desperdiciar lo que yo consideraba efímero e irreemplazable, como era un momento de calidad o, mejor dicho, muchos momentos de calidad con mis hijos o con mi esposa? ¿Cómo negociaba conmigo mismo el hecho de no lograr los resultados que me había propuesto, porque “explotó un volcán y las inversiones se demorarían hasta que todo pase”, o porque desconociendo las reglas de juego perdía un juicio que dilapidaba las ganancias de un año de trabajo?



Fue así, que hace un par de años, en mi búsqueda interminable de conocer cómo llevar adelante mi emprendimiento y mi vida de manera mas liviana y feliz (Sí!, quiero ser feliz!), me encontraba con una formación que sacudió mi forma de “ver”, de “estar”, de “estar siendo” en el mundo: el Coaching Ontológico.

A través de esta profesión, encontraba la explicación a muchas de esas preguntas, pero lo más importante, es que encontraba la forma de compartirla! Ya con mi empresa, El Catango, en marcha, las condiciones estaban para pensar en algo más! Así fundábamos, junto con Ana Paula Drovandi, (Licenciada en Economía y Coach Ontológico Profesional), Coaches de los Lagos!



Nace Coaches de los Lagos

Coaches de los Lagos tiene como misión inspirar a las personas a la aventura de conocerse a sí mismas, para que se lideren y sean protagonistas de sus vidas. Lograr un mayor nivel de consciencia en su hacer y ser diario.

Básicamente, nuestra tarea es ponernos al servicios de éstas y de empresas para que alcancen resultados que desean y hoy no logran. Para esto aplicamos, desde la creación de programas de formación de habilidades blandas, hasta clínicas de coaching personal.

En menos de un año, en nuestra ciudad, San Martín de los Andes, hemos puesto en marcha 4 programas conocidos como: LiderAndo y Mujeres al Poder. Además, contamos con varios clientes que se benefician de las Clínicas de Coaching Personal.

A partir de la próxima semana, comenzaremos una gira por 5 ciudades de Neuquén, donde facilitaremos un taller para Emprendedores y Empresarios. Mostraremos y trabajaremos (mucha práctica) con herramientas básicas e indispensables para movernos con mayor consciencia y poder ante los desafíos del día a día.



El primer encuentro será en Neuquén Capital, en octubre visitaremos Chos Malal, Plaza Huincul, terminando en noviembre por Caviahue y Villa La Angostura.

Esperamos que cada participante pueda encontrar luz sobre sus puntos fuertes y, desde allí, se apalanque para levantar y sostener la pirámide que eligió.”

El ciclo “Empoderarse es la clave” comienza en Neuquén capital los días 12 y 13 de septiembre en el Pulmón Verde de la ex-U9 y se repetirá en Chos Malal (16 y 17 de octubre), Plaza Huincul (30 y 31 octubre), Caviahue (13 y 14 noviembre) y Villa La Angostura (27 y 28 noviembre). Durante jornadas que se desarrollarán conjuntamente entre el Diseñador Patricio Machado y la Coach Ontológico Profesional, Ana Paula Drovandi.



Los cupos de cada actividad estarán condicionados a la capacidad de los espacios de cada jornada por lo que se recomienda pre-inscribirse en cdneu@neuquen.gov.ar