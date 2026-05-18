El presidente del BCRA dijo que no es prioritario levantar el cepo y anunció una renovación del swap con China

El Banco Central considera que el precio del dólar es el adecuado y espera una oferta de divisas estable durante el resto del año por el flujo que llegará del sector energético, lo cual instala una nueva perspectiva cambiaria para la Argentina ya no dependiente del ciclo agrícola.

En este contexto, indicó que no está dentro de las prioridades remover las restricciones cambiarias que aún están vigentes sobre las empresas.

Por otro lado, y en contraposición a los pedidos del gobierno de los Estados Unidos, anunció que se renovará el swap con China, por U$S 19.000 millones, cuyo marco general vence en agosto.

Cepo, swap y tipo de cambio: qué dijo el presidente del BCRA

Estas definiciones fueron formuladas por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning, durante una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la autoridad monetaria de la que participó este medio.

“Se espera un record de exportaciones de U$S 96.000 millones, por lo que el marco cambiario actual no parece estar afectando el ciclo exportador”, señaló el titular de la autoridad monetaria.

Bausili completó el segmento referido a la divisa al asegurar que “las importaciones no están en un pico histórico, se encuentran en niveles similares a los de ciclos anteriores de alta actividad económica”.

Con estos dos conceptos el Banco Central ratificó que no modificará su política respecto al tipo de cambio.

Bausili precisó que continuará el proceso de compra de reservas una vez que se complete el primero objetivo de U$S 10.000 millones, porque el rigor el compromiso con el FMI que lograr una acumulación real de U$S 8.000 millones en 2026.

Al respecto adelantó que el staff del FMI le sugirió al Directorio que se le otorgue una dispensa al país por el incumplimiento en el nivel de acumulación a diciembre de 2025.

El presidente del Banco Central explicó que a su juicio Argentina está saliendo de la necesidad de acumular dólares durante el ciclo agrícola porque se ha sumado el componente energético como un factor determinante: “El petróleo sale de debajo de la tierra las 24 horas incluso sábado y domingo”, graficó.

De esta forma, el BCRA espera que durante el segundo semestre también pueda continuar la compra de reservas para llegar al objetivo previsto.

No obstante, pese a este buen panorama señaló que no está en los planes levantar las restricciones cambiarias sobre las empresas y no descartó que permanezcan por un largo período.

Por otro lado, negó que se evalúe la autorización de dar créditos en dólares y aclaró que una medida de este tipo también necesita una ley del Congreso.

El titular de la autoridad monetaria dijo también que la entidad no tiene previsto ningún plan de salvataje para los deudores en billeteras virtuales. Al respecto señaló que esos créditos fueron dados con el capital de las empresas que los otorgaron y por ende no afectan al sistema financiero en su conjunto.

Sobre la mora en entidades que están bajo su custodia, señaló que los bancos han logrado encauzar la situación y que paulatinamente están retomando el otorgamiento de créditos.