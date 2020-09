Quienes son los nuevos excluidos de la compra de Dólar "Solidario"

Hasta la segunda semana de septiembre, el esquema vigente para el acceso al mercado oficial de cambio, establecía un límite de u$s 200 al mes por persona. No se ponía restricción alguna según el nivel de ingresos del comprador, ni se cruzaban datos con los bancos, las tarjetas de crédito o la Anses. Sin embargo, el crecimiento exponencial en la cantidad de compradores de Dólar "Solidario" registrado entre los meses de mayo y agosto, y la confirmación de la tendencia en los primeros días de este mes, obligó al gobierno a revisar el sistema.

Solo en el mes de agosto, más de 4 millones de personas utilizaron su cupo mensual de u$s 200, y se esperaba que de no haber cambios, la cifra llegara a los 5 millones en septiembre.

Los cambios finalmente se hicieron efectivos desde esta semana, cuando miles de personas quedarán inhabilitadas para operar en el mercado cambiario oficial, lo que esperan en el gobierno, permita aliviar la presión sobre las reservas de libre disponibilidad del Banco Central.

Las nuevas medidas buscan dar lógica económica al mercado. El criterio general es que quien tiene necesidad de refinanciar algún tipo de acreencia, necesita asistencia del Estado, o no puede justificar sus ingresos, no tiene tampoco capacidad de "ahorro" para participar del mercado cambiario.

A continuación, un breve resumen de los que ya no podrán comprar Dólar "Solidario".

Cotitulares de cuenta bancaria

El sistema habilitaba que dos personas que compartían la titularidad de una cuenta, hicieran uso del cupo de u$s 200 individualmente. Así, una cuenta con dos titulares estaba habilitada para la compra de u$s 400. Desde esta semana, solo se habilitará la compra de u$s 200 a uno de los titulares de cada cuenta.

Quienes hayan refinanciado cuotas de crédito

Al inicio de la pandemia, el BCRA habilitó la posibilidad de refinanciar las cuotas de los créditos personales, prendarios o hipotecarios. Al acceder a esa modalidad, se dejaron de pagar las cuotas durante 90 días, y tales cuotas fueron trasladadas al final del crédito. Quienes hayan optado por adherir a la postergación de los pagos del crédito, ya no podrán comprar Dólar Solidario.

Quienes hayan refinanciado el límite de sus tarjetas

En el mes de abril y en el mes de septiembre, el gobierno anunció que se habilitaba la posibilidad de pagar solo el mínimo de la tarjeta de crédito, refinanciando el saldo en 12 cuotas, con 90 días de gracia. Las personas que hayan tomado esta opción en sus tarjetas, también quedarán excluidos del mercado cambiario oficial.

Deudores de crédito hipotecario UVA

Las personas que tienen vigente un crédito hipotecario UVA quedarán inhabilitadas para la compra de Dólar "Solidario" mientras dure el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA.

Durante el mes de agosto, al menos una de cada cuatro personas que compró Dólar "Solidario", no contaba con ingresos fijos en pesos.

Beneficiarios de IFE, AUH y/o planes sociales

Las personas que están siendo asistidas por el Estado a través de alguna de las líneas a tal fin, como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Asignación Universal por Hijo (AUH), y/o alguna de las líneas de asistencia social de los estados provinciales, quedarán excluidas de la compra oficial de divisas. Se presupone que si necesitan la asistencia del Estado, implica que tienen a su vez dificultades para acceder a un empleo registrado, y por lo tanto no cuentan con capacidad de ingresos suficiente como para comprar divisas.

Quienes no puedan justificar sus ingresos

Durante el mes de agosto, y según los datos que maneja el BCRA, al menos una de cada cuatro personas que compró Dólar "Solidario", no contaba con ingresos fijos en pesos, y solo accedía a su cuenta bancaria una vez al mes a fin de hacerse con las divisas. Implica que existía hasta hace pocos días, y enorme negocio secundario en torno al mercado cambiario informal, al cual se busca acotar. Por tal motivo, quienes no puedan justificar sus ingresos, también quedarán inhabilitados para comprar los u$s 200 mensuales.