Quieren impugnar el sorteo de viviendas en Choele Choel

Una situación local en Valle Medio tomó relevancia regional y provincial. En los últimos días, más de 100 personas de Choele Choel comenzaron a movilizarse mostrando su desacuerdo con el sorteo de viviendas realizado con aval oficial y presentaron un recurso de amparo tras los resultados del proceso virtual llevado a cabo por Lotería de Río Negro.

La adjudicación de 86 viviendas de Choele Choel, otorgadas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) genera cuestionamientos.

Ayer la gobernadora Arabela Carreras visitó la localidad y se reunió con los manifestantes que se encontraban desde la 5 de la mañana frente a la intendencia, donde denunciaron maltrato de agentes municipales.

“Hay distintos planteos, todos atendibles. Hicimos un sorteo legal en la forma, porque en otros tiempos se entregaban las viviendas a dedo, por amiguismos o cercanía. Pero hay vecinos que están planteando una serie de objeciones que son atendibles y todo serán atendidos y lo vamos a revisar”, señaló la gobernadora.

Los movilizados señalan que no se actualizó el listado confeccionado con cerca de 500 inscriptos en 2018, y que en muchos casos ya cambiaron sus realidades.

Así firmaron el petitorio fuera de la intendencia. Señalan irregularidades en el proceso y su reclamo llegó a las máximas autoridades provinciales.

“Hemos visto que no se hicieron los controles necesarios para constatar que los pre-adjudicatarios cumplieran con todos los requisitos”, explican.

También señalan que no se constataron de forma fehaciente los domicilios declarados por cada postulante, mostrando o no correctamente si las personas inscriptas tenían alguna propiedad.

Entre otros argumentos expuestos por los manifestantes, en la nota enviada al intendente Diego Ramello para que sea intermediario ante el IPPV, se afirma que el sorteo no fue transparente, incluso se pide que se revea y se realice uno con escribano público con presencia de algún representante del plan de viviendas.

En el diálogo telefónico con este medio, algunos de ellos señalaron que durante la transmisión el número mostrado en la pantalla no coincidía con lo que decía la persona encargada de cantarlo y que entre los sorteados se encuentra una persona fallecida.

Antes del sorteo, desde IPPV aclararon que en función de la regulación correspondiente, luego de la publicación de las familias beneficiadas con el sorteo de las viviendas, suceden 5 días para realizar formalmente las impugnaciones.

El conjunto habitacional se generó a través del Programa Techo Digno y ex municipales. Luego el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) se hizo cargo.

De las 86 viviendas, seis ya habían sido otorgadas al municipio en la anterior gestión del intendente Daniel Belloso. Estas se encuentran ubicadas en un lote adjunto al barrio de 110 viviendas ‘’Néstor Kirchner’’.

El 10% del total está destinada -así lo indica la ley- a personas con discapacidad. Los adjudicatarios en este lote se definen según el listado elaborado por el Consejo Provincial de Personas con Discapacidad. Otro porcentaje contempla al Poder Judicial por expedientes de amparo y/o emergencia.

Las 68 viviendas restantes entraron en el sorteo entre más de 400 anotados. De ellos son 64 titulares y 20 suplentes, mientras que para personas solas, se sortearon 4 titulares y 1 suplente. Los vecinos esperan respuestas en los próximos días tras la intervención del gobierno.