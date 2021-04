Rampas o trampas

Cipolletti

Sr. Intendente Claudio Di Tella:

Entiendo que usted no puede recorrer todas las calles de la ciudad, pero debe pasar seguido por Villegas e Irigoyen, donde las rampas (trampas) para discapacitados están destruidas.



No sé de costos, pero creo que no debe ser tan oneroso repararlas. Como criticar sin aportar una solución es estéril, le hago una propuesta: comunicarse con los comercios de la zona y ofrecerles publicitar en las barandas laterales a cambio de hacerse cargo del arreglo y mantenimiento de las rampas por determinado tiempo. De esta forma el costo no recaería en el Municipio.



Espero que tenga en cuenta la propuesta para mejorar las condiciones de circulación de las personas que deben utilizar las rampas, o ponerse a trabajar para solucionar el problema.

Atentamente.

Horacio A. Silva

DNI 14.024.523