"Raya y el último dragón", el gran estreno de Disney para este fin de semana

Kelly Marie Tran, la actriz que dio su voz a la protagonista de "Raya y el último dragón", la película animada de Disney que cuenta la historia de una joven guerrera que busca unir a las enemistadas tribus de su reino y que se estrenará hoy en cines y de forma premium en la plataforma Disney+, consideró que la cinta "rompe barreras y juega con la idea común que existe sobre lo que es una princesa o una heroína".





En declaraciones exclusivas a Télam, Tran, conocida por interpretar a la mecánica Rose Tico en la tercera trilogía de "Star Wars", agregó que la película tiene "un mensaje increíble" sobre la búsqueda de unión y de un bien mayor por su personaje, con el que "es fácil identificarse" como espectadores gracias al gran rango de emociones que atraviesa durante su aventura.



"Raya y el último dragón", dirigida por Don Hall (ganador del Oscar por "Grandes héroes") y Carlos López Estrada, se sitúa en el reino fantástico de Kumandra, inspirado en las culturas del sudeste asiático, donde las personas convivían en armonía con los dragones, que en este universo no son los temibles monstruos que predominan en la industria sino criaturas que traen suerte y prosperidad.





Sin embargo, cuando la aparición de los misteriosos y malvados seres conocidos como Drunn pone en peligro la paz del territorio, los dragones deciden sacrificarse y fusionar sus poderes para destruir la amenaza, con la consecuencia de dividir a Kumandra y a su población en cinco regiones separadas.



El único recuerdo de ese momento es la Gema del Dragón, que garantiza la seguridad del reino desde su refugio en el floreciente pueblo liderado por el padre de la protagonista, hasta que 500 años más tarde las tribus restantes, en su deseo de llevarse la reliquia consigo, provocan un altercado y la rompen en pedazos, reviviendo a los Drunn.



Allí arranca la travesía de la joven, independiente e intrépida Raya (Tran), que se lanza en un viaje para encontrar a Sisu (Awkwafina), el último dragón, que podría restaurar el poder de la Gema y darle fin a la destrucción de las fuerzas hostiles.





Pero el periplo de la guerrera no sólo tiene acción y traiciones, ya que también es un aprendizaje personal sobre la importancia de la confianza en sí misma y con los demás -incluso los menos esperados-, un elemento fundamental para superar el gran desafío y unificar Kumandra.



Tran y Awkwafina son acompañadas por un elenco conformado casi en su totalidad por actrices y actores asiático-americanos, entre los que se encuentran Gemma Chan ("Locamente millonarios"), Daniel Dae Kim ("Lost"), Sandra Oh ("Killing Eve") y Benedict Wong ("Doctor Strange").



Con una protagonista que golpea con fuerza en cada pelea mano a mano y que no se desarrolla en los lugares comunes de las estrellas femeninas y animadas de Disney, el filme es el que hasta este momento más cuestiona la etiqueta de "princesa" y continúa una línea que la compañía inició de manera clara con "Valiente" (2012), sobre una rebelde hereda al trono escocés en la Edad Media.

Raya es una mujer empoderada que pelea por sí misma y experimenta todo el abanico de emociones humanas, tiene permitido sentir todo y creo que no se vio eso en películas anteriores de Disney" Kelly Marie Tran.





La tendencia siguió con "Frozen: Una aventura congelada" (2013) y la poderosa princesa Elsa, y más tarde con "Moana: Un mar de aventuras" (2016), centrada en una adolescente exploradora en la Polinesia.



"Raya y el último dragón" podrá verse en los cines de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que reabrirán sus puertas tras casi un año de cierre por la pandemia de coronavirus, y de forma exclusiva en la plataforma de streaming Disney+ a través de un pase que puede adquirirse por un tiempo limitado de dos semanas.



P: ¿Qué fue lo que más te atrajo de este proyecto?



Kelly Marie Tran: Creo que tendrá un legado que puede cambiar la forma en que la gente ve a ciertos personajes en el mundo, porque rompe barreras y juega con la idea común que existe sobre lo que es una princesa o una heroína. Raya es una mujer empoderada que pelea por sí misma y experimenta todo el abanico de emociones humanas, tiene permitido sentir todo y creo que no se vio eso en películas anteriores de Disney.



P: ¿Tuviste oportunidades de participar en la construcción de tu personaje?



KMT: Darle mi voz y con eso algunas partes de mí misma fue una gran contribución, porque quería asegurarme de que Raya fuera graciosa, ingeniosa y fuerte, y también valiente. En ese sentido fue muy bueno trabajar con Don Hall y Carlos López Estrada, porque fomentaron un ambiente de apertura que me hizo estar muy cómoda improvisando y saliéndome del guion cuando quería o sentía que era necesario.



P: ¿Qué fue lo que más te gustó de Raya y su personalidad?



KMT: Me parece que es un personaje con el que es fácil identificarse, mucha gente tiene un recorrido de vida similar en términos de que crecen pensando que las cosas son de una manera, creyendo en la magia y en la unidad, y de repente pasa algo que hace que no crean más en eso, y hay que buscar la forma de encontrar lo bueno en el mundo. Sé que a mucha gente le hubiera gustado hacer algo así y el hecho de que me haya tocado a mí es muy valioso.



P: ¿Cuál es el mensaje que esperás que la película le transmita a los espectadores?



KMT: Espero que se lleven la idea de que hay un mundo más grande que nosotros, en el que todos queremos creer, aunque a veces es difícil verlo por todas las cosas horribles que suceden a nuestro alrededor. Creo que el mensaje más importante es que si todos nos corremos de nuestros lugares y nos enfocamos en esta imagen más grande, de un mundo mejor, pueden pasar cosas mágicas.