Realizarán el primer censo de pesca de Neuquén

Unos 300 accesos de pesca de Neuquén serán relevados como parte del primer censo de esta actividad que se realiza en la historia de la provincia. La importancia de conocer los números no es menor: este año se pidieron 60.000 permisos y, hace dos años, se estimó que los pescadores generaron un ingreso de 130 millones de pesos. Con los datos, se podrá evaluar cómo manejar el recurso, tanto del aspecto ambiental como del económico.

No es la primera vez que se intenta realizar un censo de los pescadores, pero no se tuvo éxito. Sin embargo, esta vez, desde el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) confían en la unión con los guardafaunas, según explicó el técnico Jorge Kuroda de la Dirección de Ecosistemas Acuáticos.

Serán los guardafaunas quienes tomen los datos de los pescadores para el censo. Paralelamente, y de manera digital, se realizará un relevamiento de la calidad de la pesca en los ríos y lagos de la provincia. El

Los 300 accesos que se relevarán están divididos en partes casi iguales entre ríos y lagos. Esto es parte del programa “Evaluación de la presión de la pesca en la provincia del Neuquén”, que permitirá conocer el detalle de los ambientes, como la distribución de las especies. Con esta información se evaluará cómo mejorar el manejo de los recursos.