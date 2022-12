Pan de queso sin TACC facilísimo

Ingredientes (rinde 5 unidades)

– 150 g de fécula de mandioca

– 1 cda tipo te de polvo para hornear

– 1 huevo

– 60 g de queso por salut light rallado

– 60 g de queso duro (tipo sardo) rallado

– 1,5 g de sal

– 55 a 60 ml de leche descremada o agua



Preparación

Colocar en un bol los quesos rallados, el huevo, la sal y mezclar. Agregar la fécula de mandioca, el polvo para hornear y la leche. Formar una especie de masa granulada, no queda un bollo de masa, queda como una textura arenosa húmeda. Con ayuda de las manos, formar una esfera (salen alrededor de 5 unidades tamaño pelota de tenis) e ir apretando para unir esa textura arenosa y dejar un bollito liso. NO AGREGUES AGUA, sino va a hacer el cuento de nunca acabar, porque la fécula de mandioca no tiene propiedad de formar “bollo” de masa, si agregas más agua te va a quedar un chicle imposible.

Disponer las 5 esferas en una placa de horno aceitada o con papel de silicona o manteca y aplastar con cariño y dándole forma de a poco como pan en la placa dejándolos de 2 cm de alto. Podés decorar con un extra de queso rallado encima. Enviar al horno pre calentado a 180° C en la parte alta del mismo por 20 a 30 minutos. Y listo!

Lo podés rellenar con lo que quieras.