«Recetazas», la propuesta por IG que la rompe junto a chefs y pasteleros influencers

La cocina es un mundo maravilloso. Colores, aromas, sabores, todo eso se concentra en un espacio donde, además, te permite relajarte y experimentar. Un sentimiento más o menos así es el que transmiten las actuales generaciones de chefs y pasteleros. Y si sos fanático del buen comer tenés la excusa perfecta para seguir a 6 influencers y aprender un poco más de la cocina a través de Instagram con @Recetazas.

Entre los cocineros que nos traen sus recetas y tips está Paco Almeida (38), barilochense y fanático de los fuegos. Nacido y criado en la ciudad cordillerana rionegrina, Paco estudió hotelería y gastronomía. "Una vez que me formé me fui con el título bajo el brazo a trabajar a La Plata. Allí estudié Comunicación y me recibí, mientras trabajaba en cocinas. Después me fui a recorrer al mundo donde trabajé en cocinas básicamente", nos cuenta.

"Siempre vi mucho esto de la cocción con fuego, asado, parrilla, de camping, de cocinar a la intemperie ese tipo de actividades siempre me gustaron tal vez un poco por eso me volqué a la cocina para poder perfeccionar un poco la cuestión de los fuegos. Me di cuenta de que me encantaba eso de descubrir ingredientes, probar cosas nuevas, métodos de cocción, utensilios raros cosas que no ves en el día a día e ir probando cosas nuevas. Por lo general mucho es curiosidad", dice Paco.

Paco Almeida es un fanático de la cocina patagónica.

Llegó a los medios en 2014 y empezó a trabajar en Canal 13 en un programa que conducía Fabián Doman y ahora lo hace el "Pollo” Alvarez (“Nosotros a la mañana”). En ese programa, Almeida, arrancó en el segmento de cocina. "Me fui metiendo en ese mundo, también en redes sociales estoy a full, en todas. Creo que no me falta ninguna (se ríe). Con Recetazas, tuve la suerte de que me invitaran y ahora voy a estar junto a 6 cocineros increíbles. Obvio que cada uno con su estilo, con su impronta. Tenemos cocina saludable, gourmet, pastelería y yo a cargo de lo que es cocina salada. Mi turno es los lunes. Hago recetas saludables, prácticas, resolutivas, pero siempre con un pequeño toque gourmet. También voy a hacer platos característicos como un buen pastel de papas reversionado, empanadas de asado, pescado tipo fish and chips. La idea es que todo el mundo se anime a cocinar y se meta en la cocina, que hagan cosas divertidas".

El chef Paco Almeida se considera un fanático de la cocina patagónica, la que conoce desde chico y que de a poco tiene pensado incluir productos característicos de nuestra zona. "Hemos hecho unas milanesas de cordero que salieron muy ricas, también cocciones con cervezas típicas de la cordillera y de a poquito vamos metiendo, la idea está para incluir recetas bien patagónicas. Recetazas es una experiencia tremenda, la producción es impecable. Nos gustaría que se enganchen, que se sumen a esta propuesta y que nos comenten", expresó el chef Paco.

La grilla de profesionales se completa con el chef Pablo Martín se encargará de “Cocina Saludable”, el chef Guille Busquiazo tendrá su sección “Cocina Gourmet”, la cocinera Romina Salina traerá lo más práctico en “Cocina Fácil”, el chef pastelero Franco Bertolone brindará el toque goloso con “Cocina Dulce” y la entrenadora saludable Lucía Pedraza dará sus mejores tips y recetas en “Vida Sana”. Cada experto tomará el control un día a la semana para hacer de las suyas y mostrar sus mejores platos. Pero la propuesta no termina aquí porque los fines de semana, el menú está a cargo de Jimena Monteverde.

Franco Bertolone con el toque de su "Cocina Dulce".



Guillermo Busquiazo, trae "Cocina gourmet".



Lucía Pedraza trae su propuesta en "Vida Sana".



Romina Salina viene con su "Cocina fácil".



Pablo Martín nos enseña "Cocina Saludable".

El proyecto que nació como una búsqueda por compartir con el público las recetas de los platos que disfrutaban Mirtha Legrand y sus invitados en cada programa, logró crecer por cuenta propia junto a una audiencia fiel y curiosa por conocer más recetas. Ante las buenas repercusiones, StoryLab apuesta por un grupo de talentosos chefs, cocineros e influencers que le sumarán su impronta a “Recetazas”.