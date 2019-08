Rechazan una oferta por la micro central Nahueve en el norte neuquino

El gobierno provincial desestimó esta semana una de las ofertas que se presentó hace dos meses para hacerse con la construcción de las obras civiles del Aprovechamiento Multipropósito Nahueve – Ing. Pedro Salvatori en el norte de Neuquén y ahora son cuatro las ofertas que quedaron en carrera.

A través de la Resolución 05/19 la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI-NQN) comunicó que rechazó una de las cinco ofertas que habían sido presentadas el 19 de junio cuando se realizó la apertura de sobres de la convocatoria internacional y nacional por considerar que no reúne los “antecedentes necesarios”.

Se trata la propuesta presentadas en conjunto por la compañía neuquina Codam SA y la firma española Inhisa Ingeniería Hidráulica SA que está en el mercado desde 1958 y tiene una amplia trayectoria en proyectos y fabricaciones hidromecánicas.

Inversión 21.500.000 de dólares es el costo estimado que tiene la microcentral Nahueve. Tiene 4,6 MW de potencia.

“La propuesta Nº 5 es no admisible por no reunir los antecedentes suficientes en la construcción de obras similares. Los antecedentes presentados por ambas empresas no se complementan de manera de configurar una obra similar”, argumenta la resolución publicada por la ADI-NQN.

Las otras empresas que presentaron ofertas fueron José Cartellone Construcciones Civiles S.A, Powerchina LTD junto con CN Sapag SA, Panedile Argentina Saicfele junto con Semi SA, y Rovella Carranza SA en conjunto con Industrias Metalmecánicas Especiales.

El próximo miércoles a las 11 horas será la apertura de las ofertas económicas presentadas por las cuatro empresas interesadas que siguen en la competencia para hacerse con la obra.

El aprovechamiento multipropósito sobre el rio Nahueve tendrá una potencia de 4,6 MW y tiene un costo estimado de 21,5 millones de dólares y cuenta con un crédito de 15 millones de dólares del Fondo para el Desarrollo Abu Dhabi administrado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena).

El financiamiento tiene 5 años de gracia y un 2% de tasa de interés anual. Los restantes 6,5 millones de dólares estarán a cargo de la provincia de Neuquén. Está proyectado que la obra llevará tres años, y en ese período el gobierno realizará otra licitación para buscar una empresa que opere la central.

Esto también significa que antes de tener la obligación de comenzar a devolver el dinero, el proyecto ya debería estar en funcionamiento.

Vale recordar que, según informó el oficialismo provincial, fueron más de 130 los interesados que consultaron para adquirir los pliegos para la construcción de la obra civil. La compañía hidroeléctrica del Grupo Lago Escondido del magnate británico, Joseph Lewis, se había mostrado con interés en la obra, incluso realizaron una recorrida por la zona donde se construirá, sin embargo, no figuró en la última lista.

Una vez concluidas las obras civiles, a través de la ADI-NQN se realizará otra licitación para la colocación de las turbinas. En principio será el EPEN quien operará la micro central y luego se definirá si se licita la operación o sigue a cargo de la provincia.

En la década del 80 se dieron los primeros pasos para crear una mini represa con una potencia de 4 MW, en ese momento el proyecto estuvo a cargo de la ex Administración Provincial de Aguas (APA). Cuando se avanzó de nuevo con el proyecto se lo rediseñó para convertirlo también en una villa turística y agregarle un poco más de potencia.

Nación prorrogó la adjudicación de proyectos renovables

El efecto post PASO no tardó en hacerse ver en varios de los indicadores económicos y no fue para nada alentador. El dólar subió, los mercados quedaron alterados, y lo mismo pasó con el riesgo país. Todos factores que son claves a la hora de avanzar con proyectos renovables que tienen un gran porcentaje de financiamiento internacional.

El lunes bien temprano la subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética publicó en el Boletín Oficial la Disposición 96/2019 donde prorrogó la adjudicación de 12 proyectos que quedaron fuera de la Ronda 3 MiniRen, pero fueron invitados a celebrar Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable y los respectivos Acuerdos de Adhesión al fondo para el desarrollo de Energías Renovables (Foder).

Los 12 proyectos, que equivalen a una potencia de 62,75 MW, superaron la etapa de evaluación y calificación técnica, pero finalmente no resultaron adjudicados. Es por eso que el gobierno decidió convocarlos e invitarlos a participar con un modelo por fuera de la ronda licitatoria.

El plazo que tenían los propietarios del proyecto para responder oficialmente la aceptación de la invitación caducaba el lunes pasado, pero ahora tendrá 30 días corridos para responder.

Se trata de 2 proyectos eólicos por una potencia equivalente a 25,80 MW, 4 desarrollos solar fotovoltaicos que resultan en 30,5 MW y 6 de biogás por 6,45 MW en conjunto.

La mitad de los proyectos están ubicados en Buenos Aires, tres en Córdoba, dos en Mendoza y uno en San Luis.

En concreto fueron 52 los proyectos que pasaron la etapa de evaluación de la Ronda 3, pero finalmente se adjudicaron 38 proyectos renovables equivalentes a una potencia de 259,08 MW.