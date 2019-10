¿Reciclado?

Bahía Blanca

Sergio Massa aclaró que “la peor gobernación de la historia fue la de Scioli” -un peronista como él y reelecto a pesar de su pésimo gobierno-, pero se niega a calificar o descalificar a María Eugenia Vidal y se limita a decir que “no tuvo equipo” y que, excepto Lacunza y Ritondo, “el resto merece una nota de aplazado para abajo”, afirmación gravemente irresponsable. Más adelante defiende que en caso de ser electo “Kicillof va a ser mejor que Vidal”.

Me gustaría saber el fundamento de esta afirmación, porque los antecedentes que tiene directamente lo descalifican para el gobierno: no advirtió que se estaba saqueando desvergonzadamente el Tesoro público que él debía custodiar, siguió aumentando el tamaño del Estado sosteniéndolo con la presión tributaria más grande del planeta, no hizo ningún intento serio de disminuir el déficit fiscal, hizo alarde del desendeudamiento externo ocultando que fue a expensas del endeudamiento interno con las provincias, con el Anses de los jubilados y con el Banco Central que dejó en ruinas; emitió masivamente sin el conveniente respaldo con lo que alimentó la inflación, la escapada del dólar, el cepo y las crecientes regulaciones; destruyó el Indec, etc. Íbamos camino a un Estado que nos iba a privar de la libertad y del derecho de propiedad.

Si lo que hizo como ministro fue lo mejor que pudo hacer por el país, ¿qué tiene ahora de diferente como para esperar de él una mejor gestión como gobernador?

Humberto Guglielmin

