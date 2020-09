Reclamaron la apertura del turismo con una protesta en el aeropuerto de Bariloche

Empresarios, prestadores de servicios y trabajadores gastronómicos y de comercio se sumaron este lunes al reclamo dirigido al gobierno nacional para que permita la apertura del turismo en Bariloche.

Los manifestantes hicieron la protesta en inmediaciones del aeropuerto de la ciudad. La convocatoria apuntaba a hacer un abrazo simbólico en el lugar, pero no pudieron entrar al predio de la terminal aérea porque personal de la PSA les bloqueó el paso.

“Bariloche necesita ponerse a trabajar. No podemos seguir más en la incertidumbre”, afirmó el empresario Alberto Del Giúdice. “En la situación que estamos no se puede programar nada. La cosa no da para más”, afirmó. “Todos dicen lo mismo, que la plata no alcanza”, enfatizó.

Los manifestantes llegaron en caravana al aeropuerto para reclamar. (foto Marcelo Martínez)

Explicó que resolvieron movilizarse desde el centro de la ciudad en una caravana de vehículos, combis y colectivos hasta el aeropuerto internacional de Bariloche “porque es nuestra puerta de entrada para recibir a los turistas”. “Necesitamos ponernos a trabajar con la normalidad que sea”, sostuvo.

La caranava -de más de medio centenar de automotores- arribó al aeropuerto alrededor de las 17.30, pero en el acceso había personal de la PSA que no permitió el ingreso.

Por eso, la mayoría de los manifestantes resolvió circular por la ruta provincial 80, que rodea una parte del perímetro del predio del aeropuerto para expresar su descontento con Nación.

Algunos conductores tocaron bocinas mientras circulaban por la ruta próxima a la terminal aérea, bajo la atenta mirada de los policías de la PSA que los seguían en camionetas desde el interior del predio. Algunos manifestantes portaban banderas argentinas.

Policías de la PSA bloquearon el ingreso de los manifestantes al aeropuerto de Bariloche. (Foto Marcelo Martínez)

“Esta situación como está hoy es absolutamente insostenible”, afirmó Del Giúdice. “Bariloche no da para más”, aseveró. Y pidió copiar lo que están haciendo algunos países de Europa, que habilitaron el turismo con los protocolos sanitarios correspondientes.

El dirigente del sindicato de Comercio, Walter Cortés, se sumó a la manifestación, junto con trabajadores de comercio. También, empleados gastronómicos.

El empresario hotelero Hugo de Barba dijo que el motivo de la movilización es para solicitar una fecha de apertura del turismo. “Ya no tenemos oxígeno. No podemos más”, aseguró. Planteó que la situación que enfrenta el sector hotelero local es como esa persona se encuentra en el medio del océano y no sabe hacia donde está la costa para nadar.

Advirtió que están cerrando muchas empresas en la ciudad. “Está cuarentena y la imposibilidad de transitar por el país es un disparate. Esto no se soporta más”, afirmó, indignado.

De Barba dijo que solo pretenden que Nación les indique una fecha de apertura y certeza si habrá temporada de verano y “cuando vuelven los vuelos”.

Recordó que el 70 por ciento del Producto Bruto Interno de Bariloche lo genera la actividad turística. Admitió que Nación colabora con los ATP para los trabajadores, pero observó que los empresarios también aportaron estos 6 meses de restricción sin turismo. Y mencionó que además los privados deben asumir los costos de mantenimiento.

“Esta incertidumbre es fatal. Acá la única ayuda es que vuelva el turismo. Pero no nos dicen nada”, lamentó.

“Todos los créditos que decían no se consiguen”, enfatizó. Calificó la situación del sector hotelero como “dramática”. “La verdad esto no da para más”, ratificó.

Las personas que participaron de la protesta se apostaron en la ruta contigua al predio de la terminal aérea de Bariloche. (Foto Marcelo Martínez)

De Barba opinó que si la clase política, jueces y el sector público -excepto los trabajadores esenciales- se hubiesen reducido los ingresos un 25 por ciento “esta cuarentena no llevaría seis meses”.

Dijo que los países en el mundo resolvieron abrir el turismo. “Es la responsabilidad de cada uno”, afirmó. Sostuvo que no hay ninguna certeza ni desde el Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, a cargo de Matías Lammens, “y peor que nada” desde el Ministerio de Turismo de Río Negro, que maneja Martha Vélez.

Estamos teniendo doce mil contagios diarios y unos doscientos muertos por día; entonces ¿para qué hicimos pelota la economía del país si estamos igual que otros países que optaron por la apertura?” Hugo De Barba. Empresario hotelero.

“La economía privada es la que financia al sector público y del pago de los impuestos de lo que genera la actividad privada sale el dinero para los sueldos de los políticos”, afirmó el empresario hotelero de Bariloche.