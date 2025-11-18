ESCUCHÁ RN RADIO
10 trucos de limpieza con bicarbonato de sodio para resolver emergencias en casa

Más que un ingrediente de cocina, es la solución ecológica y económica a 10 problemas comunes. Como usarlo para desatascar, eliminar olores persistentes de ropa y mascotas, y limpiar manchas difíciles sin químicos.

El bicarbonato de sodio no solo es un aliado en la cocina. Este humilde polvo blanco es un potente desodorizante, desinfectante y limpiador que puede solucionar de forma ecológica y económica las diez emergencias domésticas más comunes. Descubrí cómo aplicarlo para eliminar olores, desatascar desagües y limpiar sin esfuerzo.

El poder oculto del bicarbonato en la limpieza

Cuando se trata de limpieza y solución de problemas inesperados en el hogar, el bicarbonato de sodio es el ingrediente estrella. Desde malos olores hasta desastres con aceite, este producto multipropósito ofrece soluciones rápidas, no tóxicas y altamente efectivas para mantener tu casa impecable.

Las 10 emergencias que el bicarbonato puede resolver fácilmente:

1. Toallas con olor a humedad:

Para recuperar ese aroma a limpio, simplemente espolvorear bicarbonato sobre la toalla seca y dejarlo actuar durante 10 a 15 minutos. Sacudir el exceso al día siguiente.

  • Tip extra: Para una limpieza profunda, remojar las toallas durante 30 minutos en un balde con agua tibia, 2 o 3 cucharadas de bicarbonato y 1 de sal gruesa antes de lavarlas.

2. Zapatos con olor Fuerte: frescura nocturna

Ideal para combatir el mal olor de raíz. Colocar 2 cucharadas de bicarbonato dentro de cada zapato y déjalos reposar toda la noche. Sacudir el exceso al día siguiente.

  • Toque aromático: se puede añadir un poco de romero, lavanda o cáscara de limón seca triturada a la mezcla para un extra de fragancia.

3. Desagüe con tránsito lento: el efecto efervescente

Si el agua baja con dificultad, colocar 1/2 taza de bicarbonato en el desagüe, seguida de 1 taza de vinagre blanco. Inmediatamente, tapar el desagüe con una toalla y dejar reposar 5 minutos. Finalizar añadiendo agua caliente poco a poco y deja actuar de 10 a 15 minutos.

4. Comida pegada en la olla: solución sin esfuerzo

Cubrir el fondo de la olla con agua y añade 1 cucharada de bicarbonato. Hervir la mezcla de 2 a 5 minutos. Deja enfriar y la comida se despegará sola, haciendo la limpieza mucho más sencilla.

5. Hormigas en la cocina: barrera natural

Crear una trampa efectiva mezclando bicarbonato y azúcar en partes iguales. Dejarlo reposar toda la noche.

  • Barrera Herbal: Para una protección aromática, añade laurel, romero o tomillo seco y triturado a la mezclar para formar una barrera.

6. Placard con olor a humedad: neutralizador constante

Colocar un frasquito abierto con bicarbonato dentro del clóset. Dejarlo actuar de 24 a 48 horas para que absorba la humedad y los olores, y cámbiarlo cada 1 o 2 meses.

  • Bolsita Aromática: Para un perfume sutil, introducir el bicarbonato en una bolsita de tela junto a lavanda seca, tomillo o cáscara de limón triturada.

7. Mancha fresca en alfombra o sillón: absorción rápida

Retirar el exceso de líquido de la mancha con una toalla. Cubrir la zona afectada con una capa generosa de bicarbonato y dejarlo actuar de 15 a 20 minutos. Finalmente, aspirar el polvo.

  • Para Olores Fuertes: Si se trata de olores de mascotas o comidas, mezclar el bicarbonato con lavanda o romero seco triturado antes de espolvorear.

8. Mal olor en la heladera: desodorizante silencioso

Simplemente colocar bicarbonato en un recipiente abierto dentro de la heladera. Dejar que actúe de 4 a 12 horas, dependiendo de la intensidad del olor, y cambiarlo cada 1 o 2 meses para mantener la frescura.

9. Orina de mascota en el suelo: adiós, manchas y olores

Secar el exceso de orina con papel absorbente. Cubrir la zona con una capa generosa de bicarbonato y dejarlo actuar de 30 a 60 minutos para absorber humedad y olores.

  • Potenciador: Para un efecto más potente, mezclarlo con sal gruesa en partes iguales.

10. Derrame de aceite: la solución absorbente

Cubrir el aceite derramado con una capa gruesa de bicarbonato y dejar que absorba de 2 a 5 minutos. Barrer o recoger con una espátula. Al igual que con la orina, mezclarlo con sal gruesa en partes iguales aumenta su eficacia.

De Yapa: el polvo mágico para emergencias

Preparar tu propio limpiador multiuso en un frasco para tenerlo siempre a mano.

Ingredientes:

  • 1 taza de bicarbonato
  • 2 cdas de sal gruesa
  • 1 cda de alguna hierba o especia aromática (tomillo, romero, canela, clavo de olor, lavanda o limón seco).

Preparación: Mezclar todos los ingredientes en un frasco, guardar bien cerrado y úsalo cuando se necesite para potenciar cualquiera de las soluciones anteriores.


Temas

bicarbonato de sodio

Cómo hacer

limpieza

Truco casero

