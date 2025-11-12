Como hacer para eliminar las cucarachas de tu casa para siempre: trucos caseros infalibles

Las cucarachas son una de las plagas más comunes y molestas en los hogares, especialmente durante los meses cálidos. Pero no hace falta recurrir a químicos fuertes para combatirlas: existen trucos caseros muy efectivos que pueden ayudarte a eliminarlas para siempre y mantener tu casa limpia y libre de insectos. Los detalles.

Trucos para eliminar las cucarachas

Con estos días de calor comenzaron a aparecer las primeras cucarachas en las casas, pero todavía no llegó lo peor, por eso, mejor prevenir y estar atentos. Los trucos caseros son los siguientes:

1. Bicarbonato de sodio y azúcar

Una mezcla clásica y poderosa. Combiná partes iguales de bicarbonato y azúcar y colócala en pequeños recipientes o tapas en los lugares donde suelen aparecer (debajo de la heladera, detrás de los muebles o cerca del tacho de basura). El azúcar las atrae y el bicarbonato genera una reacción interna que las elimina.

2. Limón y vinagre

El limón y el vinagre blanco son excelentes desinfectantes naturales. Mezclalos en partes iguales y limpiá con esa mezcla pisos, mesadas y rincones. Además de eliminar rastros de comida, su olor ácido ahuyenta a las cucarachas.

3. Café molido con agua

A las cucarachas les atrae el aroma del café. Colocá café húmedo en frascos o vasos con un poco de agua y dejalos cerca de los lugares donde se esconden. Una vez dentro, no podrán salir. Luego desechá todo.

4. Hojas de laurel

Las cucarachas detestan el olor del laurel. Colocá hojas frescas o secas en cajones, despensas y rincones oscuros. También podés triturarlas para potenciar el aroma. Es una opción ideal para quienes buscan un método natural y sin olores fuertes.

5. Trampa casera con cebolla y bórax

Mezclá media cebolla picada, una cucharada de azúcar y una cucharadita de bórax (lo conseguís en farmacias). Poné pequeñas porciones en tapas de frascos o cartoncitos y distribuí en los rincones donde veas cucarachas. Mantenelo lejos de niños y mascotas.

6. Sellar grietas y mantener la limpieza

Más allá de los remedios caseros, lo fundamental es mantener la casa limpia y sin restos de comida, sellar grietas y evitar el exceso de humedad. Las cucarachas se esconden donde encuentran refugio y alimento.

NA