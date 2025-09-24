El truco casero con cáscaras de palta y bicarbonato para limpiar y desodorizar tu hogar

En el universo de los trucos caseros, la combinación de cáscaras de palta y bicarbonato de sodio se convirtió en una alternativa cada vez más popular gracias a sus múltiples beneficios para la limpieza del hogar.

Lejos de ser un simple desecho, la cáscara de palta contiene aceites naturales y compuestos antioxidantes que, al mezclarse con bicarbonato, funcionan como un desodorizante y limpiador eficaz. El bicarbonato neutraliza olores y elimina manchas, mientras que la palta aporta suavidad y ayuda a desprender la suciedad más difícil.

Esta preparación resulta especialmente útil para higienizar tablas de madera, utensilios de cocina o la pileta, logrando una limpieza profunda sin necesidad de productos químicos agresivos. Además, es una opción ideal para quienes buscan mantener la casa libre de tóxicos y al mismo tiempo cuidar el medioambiente.

Beneficios de usar cáscaras de palta con bicarbonato

Ecológico y económico: reutiliza restos de cocina y un producto accesible como el bicarbonato.

reutiliza restos de cocina y un producto accesible como el bicarbonato. Desodoriza y limpia: elimina olores fuertes y manchas persistentes en superficies de uso cotidiano.

elimina olores fuertes y manchas persistentes en superficies de uso cotidiano. Amigable con la piel: a diferencia de los limpiadores industriales, esta mezcla es suave y no reseca las manos.

a diferencia de los limpiadores industriales, esta mezcla es suave y no reseca las manos. Reduce el desperdicio: da un nuevo uso a las cáscaras de palta que normalmente se descartan.

Cómo preparar y aplicar la mezcla

Lavá bien las cáscaras de palta y dejalas secar. Espolvoreá bicarbonato sobre la parte interna de la cáscara. Usala como una esponja natural para frotar superficies, utensilios o tablas de madera. Enjuagá con agua tibia y secá como de costumbre.

Con información de TN