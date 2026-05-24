«¿A dónde te fuiste? ¡A la cancha!»: el pedido de Betty Olave a Rodrigo vinculado a Belgrano en el día que cumpliría 53 años

El mito de Rodrigo Bueno sigue más vivo que nunca en el corazón de los argentinos, y cada 24 de mayo la nostalgia se transforma en fiesta. Este domingo, en el día que el cantante cordobés hubiera cumplido 53 años, su madre, Beatriz Olave, conmovió a las redes sociales con un ritual que repite desde hace décadas, pero que esta vez carga con una tensión deportiva sin precedentes.

Rodeada de una torta celeste y blanca, velas, estrellitas y el escudo del club de sus amores, Betty grabó un video lookeada con una peluca, anteojos y la camiseta de Belgrano de Córdoba. Mirando al cielo, lanzó un grito que se volvió viral en minutos: “¡Sentate en la tribuna! ¡Te amo hijo! Danos una alegría a todos desde donde estés. ¡Aguante Belgrano!”.

Un cumpleaños con mística de final y aroma a «revancha»

El homenaje de este domingo no es uno más. El aniversario del nacimiento del «Potro» coincidió de manera milagrosa con la final del Torneo Apertura 2026, donde el Pirata cordobés se enfrenta a River Plate en el estadio Mario Alberto Kempes.

Para el mundo del fútbol, el partido tiene una carga dramática absoluta: el cruce se juega el mismo día del cumpleaños de Rodrigo, el hincha más famoso de la historia del club. Sumado a esto, muchos hinchas y analistas lo viven como la gran reedición de la histórica Promoción de 2011, el día que Belgrano mandó a River al descenso.

«Espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo: que hoy Belgrano salga campeón. Es lo que más amaste en tu vida», escribió Betty en sus redes.

El aguante de los fanáticos

La publicación se inundó de inmediato de mensajes de apoyo de figuras del espectáculo y miles de seguidores del cuartetero. El periodista Pablo Layus, amigo íntimo de la familia, le dejó un afectuoso mensaje: «¡Te quiero, Bety! Hoy Rodrigo está en la previa con nosotros».

Entre los comentarios de los hinchas, la frase que más resonó y que sintetiza el sentir popular fue contundente: «No hay mamá más valiente que la que devolvió un hijo al cielo. Hoy las tribunas se tiñen de celeste». Mientras la pelota ya rueda en Córdoba, el mito del Potro se hamaca entre la música, el recuerdo de una madre y la ilusión de un campeonato guiado desde el más allá.