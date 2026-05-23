Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana en El Trece

La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana ya tienen confirmados a sus invitados para este fin de semana en la pantalla de El Trece. Según confirmaron desde la producción de ambos ciclos, las tradicionales mesas volverán a reunir a figuras del espectáculo, la música y la televisión.

El Trece confirmó los invitados de La noche de Mirtha y Almorzando con Juana

Este sábado 23 de mayo desde las 21:30, Mirtha Legrand recibirá en su programa a Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, en una emisión que combinará actualidad, entretenimiento y anécdotas del mundo artístico.

En tanto, el domingo 24 de mayo a las 13:45 será el turno de Juana Viale, quien compartirá almuerzo con Chaqueño Palavecino, Carlos Belloso, Cande Molfese, Valeria Archimó y Florencia Andersen.

De esta manera, ambos ciclos buscarán mantener el interés de la audiencia con mesas integradas por artistas y figuras reconocidas de distintos ámbitos del espectáculo argentino.